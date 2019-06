Nel segno di Modena park sarà notte gialla il 29 giugno

Tiro a segno - European Games 2019 : doppietta russa Nella carabina mista - settimi Petra Zublasing e Lorenzo Bacci : Non arrivano medaglie da Minsk, in Bielorussia, dove si è appena completata anche la seconda gara del Tiro a segno per quel che concerne gli European Games: nella carabina mista chiudono al settimo posto Petra Zublasing e Lorenzo Bacci, che così non sono riusciti ad accedere agli scontri diretti per le medaglie dopo aver superato la prima fase eliminatoria. doppietta russa con Yulia Karimova e Sergey Kamenskiy che battono nella finale per la ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il duo russo Batsarashkina-Chernousov si aggiudica l’oro Nel Mixed Team di pistola : Risuona l’inno russo a Minsk, nella prima finale del programma del Tiro a segno agli European Games 2019. Il merito è del binomio russo formato da Vitalina Batsarashkina-Artem Chernousov, che si è aggiudicato la gara di Mixed Team di pistola dalla distanza dei 10m. I campioni del mondo in carica hanno quindi confermato la loro fama annichilendo in finale i rivali serbi Zorana Arunovic-Damir Mikec, battuti complessivamente 17-9; in un gold ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il Mixed Team bulgaro guida il gruppo dei qualificati Nella pistola 10m. Italia lontanissima : Gli European Games 2019 del Tiro a segno sono iniziati. La prima gara andata in scena in quel di Minsk è stata la sessione di qualifica alla finale, che si terrà più tardi, di Mixed Team di pistola dalla distanza di 10m. A classificarsi al primo posto è stato il binomio bulgaro formato da Maria Grodzeva e Samuil Donkov, che totalizzando 581 punti (record della manifestazione) si è messa alle spalle altre sette coppie: la Russia di Batsarashkina ...

Arena di Verona - la stagione dell’opera si apre Nel segno dell’ipocrisia. Mattarella lo sa? : Ripetersi non è piacevole e andrebbe evitato, da tutti. Già a suo tempo, in occasione della prima alla Scala, ce ne eravamo lamentati. Le passerelle, le vetrine, gli sfoggi di mondanità dovrebbero essere ridotti, soprattutto quando i fatti per cui si fa così grande esibizione di lustrini sono al contrario ostacolati, spesso impediti quotidianamente, proprio da quelle persone che sfilano compiaciute. Che senso ha celebrare la Scala, e l’Arena di ...

Una serata Nel segno dei viaggi in moto a Caravanserraglio : In perfetta sintonia con lo spirito che anima Caravanserraglio, giovedì 20 giugno dalle ore 19 la serata dedicata a Daniele Donin sarà l’occasione per far incontrare persone che hanno capito quanto sia importante e bello andare oltre l’orizzonte e scoprire il mondo in sella a una moto. Daniele Donin, 38 anni, di Chioggia (VE), una […] L'articolo Una serata nel segno dei viaggi in moto a Caravanserraglio sembra essere il primo su ...

Pensione - novità Nel decreto crescita : come avere l'assegno cinque anni prima del previsto : Per le imprese con più di 1.000 dipendenti arriva il contratto di espansione. L'obiettivo è quello di agevolare le nuove assunzioni nei processi di trasformazione delle imprese. Il processo sarà accompagnato dalla possibilità di un prepensionamento di 5 anni con onere a carico dell' impresa e al qua

Dal cinema all'opera : una vita Nel segno dell'arte : Tra i suoi capolavori "La Bisbetica domata", "Romeo e Giulietta", "Gesù di Nazareth", "Fratello sole, sorella luna"

Ligabue riparte da Bari - il tour negli stadi Nel segno del rock : "Ogni volta è il primo concerto" : Trentamila fan al San Nicola per l'esordio dello 'Start tour 2019': la cavalcata tra i suoi grandi classici è un atto d'amore al suo pubblico: "Ho bisogno di te, che hai bisogno di me"

L'oroscopo settimanale dal 17 al 23/6 - 1ª sestina : il Sole entra Nel segno del Cancro : L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno 2019 svela l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano sono le pagelle con le stelle e relative predizioni interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza nel lasso temporale citato poc'anzi un transito davvero interessante: l'ingresso del Sole in Cancro apre ufficialmente (astronomicamente parlando) ...

L’estate comincia Nel segno delle Nazionali di calcio. Ecco tutti gli eventi sportivi da seguire : Con 40 partite di calcio programmate in 30 giorni il calcolo è semplicissimo: l‘estate degli appassionati di calcio vivrà, sulle reti Rai, al ritmo di oltre una gara al giorno. Da venerdì 7 giugno a domenica 7 luglio, gli appuntamenti con le rappresentative azzurre saranno tantissimi. Dopo le due vittorie della Nazionale A, entrambe con ottimi ascolti, venerdì 14, torneranno in campo le Azzurre di Milena Bertolini, stavolta a Reims: dopo ...

E3 2019 Nel segno di Marvel’s Avengers : primo trailer e uscita da Square Enix : Non solo l'incredibile remake di Final Fantasy 7. Anche Marvel's Avengers ha contribuito a far brillare la conferenza Square Enix in occasione dell'E3 2019. Lla compagnia nipponica ci aveva promesso che sarebbe stata la fiera videoludica più prestigiosa al mondo ad ospitare il primo trailer dell'avventura poligonale dedicata ai Vendicatori Marvel. Così, come vi dicevamo, è stato, grazie ad un filmato che ha saputo certamente conquistare tutti i ...

Che tipo di persona siete in amore (in base alla posizione di Venere Nel segno) : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciIn astrologia, la maggior parte delle persone conosce solo i segni solari, ovvero la posizione del Sole – la stella più importante – al momento della nascita, ciò che trasmette i tratti dominanti della personalità. Pochi invece sanno che devono consultare anche i segni zodiacali relativi a Venere, soprattutto se vogliono scoprire le propensioni naturali verso ...

A Comacchio “Manufactory Project” - il festival della street art Nel segno di BLU : Dal 14 al 16 giugno torna a Comacchio, in provincia di Ferrara, il festival della street art ,"Manufactory Project". Tanti gli artisti attesi per la tre giorni: a loro spetterà il compito di riqualificare dei posti dismessi e abbandonati. Il tema scelto per la seconda edizione è "Il ponte" per collegare tra loro luoghi fisici e simbolici.Continua a leggere