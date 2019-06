Nel giorno del suo 245° anniversario la Finanza ferma il peschereccio libico

Basket - Finale Scudetto 2019 : arriva Gara-7 - il giorno del giudizio. Venezia e Sassari si giocano lo scudetto Nella notte del Taliercio : Sei partite non sono bastate, e due ribaltamenti del fattore campo neanche. L’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari giocheranno questa sera, al Taliercio, Gara-7 della Finale scudetto. Stavolta non c’è domani: la vittoria manda in paradiso, la sconfitta ferma appena a un passo. Per la terza volta la Serie A ha modo di assistere a una Gara-7, da quando sono state istituite le serie in cui vince la formazione che per prima ...

Alessandro Di Battista umiliato ancora da Luigi Di Maio : "Nella lista nera" - "Non è all'ordine del giorno" : I rapporti tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono ai minimi termini. La questione è nota, tanto che il capo politico M5s ha anche attaccato pubblicamente il collega, l'urlatore professionista che viene da Roma, il quale pur restando ai margini del Movimento continua a criticarne la linea, d

Terremoto in Francia - forte (e insolita) scossa Nel giorno del solstizio : case danneggiate : Terremoto, una forte scossa è stata registrata in Francia nel giorno del solstizio d'estate. Il sisma, di magnitudo 5.2, con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire nel nord-ovest della...

Forte terremoto in Francia Nel giorno del Solstizio d’Estate - crolli nei Paesi della Loira : panico da Nantes a Tours - epicentro ad Angers : Una Forte scossa di terremoto ha colpito alle 08:50 di stamattina la Francia occidentale, nella Regione dei Paesi della Loira, nel giorno del Solstizio d’Estate. La scossa, di magnitudo 4.9 a 24.4km di profondità, si è verificata con epicentro tra Cholet, Saumur, Thouars, Bressuire e Les Herbiers, appena a sud di Angers. Segnalati crolli e danni. panico da Nantes a Tours: la scossa è stata avvertita da centinaia di migliaia di ...

Papa Francesco in visita a Napoli Nel giorno del Solstizio d’Estate : La citta’ di Napoli e’ in fermento per l’arrivo di Papa Francesco domani, in occasione del convegno La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del mediterraneo, che si terra’ in mattinata alla pontificia facolta’ teologica dell’Italia meridionale, sezione san Luigi, a via Petrarca. La visita, in piena linea con il pontificato aperto e trasversale del pontefice argentino, si pone sulla scia del Documento ...

AntoNella Clerici mamma - con Maelle per l?ultimo giorno di scuola dopo il trasferimento per amore : Melle esce da scuola dopo aver frequentato l?ultimo giorno dell?anno scolastico e a prenderla arriva la premurosa mamma Antonella Clerici. La figlia della conduttrice ed Eddy Martens lo...

Previsioni Meteo - Nel giorno del Solstizio d’Estate inizierà la più grande ondata di caldo di sempre : Previsioni Meteo – Ultime ore di tregua concesse dal caldo all’Italia tra oggi e domani. Già dalla serata di domani, Giovedì 20 Giugno, le temperature inizieranno ad aumentare per quella che potrebbe diventare l’ondata di caldo più intensa di sempre nella storia climatica del nostro Paese. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe sono terribili, e confermano quanto abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti di ...

Almeno 5 milioni di italiani si trovano in povertà assoluta - la maggior parte Nel Mezzogiorno : Almeno 5 milioni di italiani in povertà assoluta e 9 milioni in povertà relativa: è quanto emerge da un report dell'Istat che evidenzia come, nonostante i livelli siano rimasti pressoché invariati rispetto agli anni precedenti, siano comunque i massimi registrati dal 2005. L'incidenza della povertà, inoltre, si riconferma più marcata nel Mezzogiorno.Continua a leggere

Groenlandia - 2 miliardi di tonNellate di ghiaccio sciolte in un giorno : la foto simbolo : Lo scioglimento dei ghiacci è un fenomeno naturale in Groenlandia nella bella stagione. Ma quest'anno ci sono grosse...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia scende in campo per il primato Nel giorno dei verdetti del gruppo C : I Mondiali di Calcio femminile 2019 proseguono a ritmo serrato e sui campi francesi quest’oggi si andrà a completare il quadro del gruppo C. Allo Stade des Alpes di Grenoble, l’Australia affronterà la Giamaica (ore 21.00) e il pronostico è tutto favorevole a Sam Kerr e compagne. Le “Aussie”, a sorpresa sconfitte dall’Italia nel primo match, sono riuscite a rimediare, battendo in rimonta il Brasile 3-2, tornando ...

Papà 29enne lancia il figlio dal quinto piano : bimbo muore Nel giorno del suo primo compleanno : La tragedia in Cina: un uomo di 29 anni, dopo una lite per questioni di soldi con sua madre, avrebbe preso il figlioletto e lo avrebbe lanciato da una finestra di casa. Il piccolo è precipitato per una ventina di metri ed è morto sul colpo. I media locali hanno mostrato le immagini strazianti dei nonni in lacrime che cullavano il cadavere del nipotino.

Caldo record in Groenlandia : 2 miliardi di tonNellate di ghiaccio sciolti in un solo giorno : In un solo giorno in Groenlandia si sono sciolti 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio, uno dei valori più elevati mai registrati. Secondo gli scienziati il 2019 rischia di essere peggiore del 2012, l'anno in cui si verificò la perdita maggiore. I satelliti hanno anche rilevato la più bassa copertura di ghiaccio di sempre nell'Oceano Artico relativa al mese di giugno.

Groenlandia : in un giorno sciolti 2 miliardi di tonNellate di ghiaccio : È successo giovedì 13 giugno, in Groenlandia il ghiaccio si è sciolto ad una velocità mai vista prima, decisamente più alta del normale. Si parla di due miliardi di tonnellate di ghiaccio, che corrispondono al 40% della superficie dell’isola. A registrare i dati è stato Polar Portal, l’ente che monitora le condizioni del ghiaccio e del clima nell’Artico. Lo scioglimento dei ghiacci è un fenomeno normale in questa stagione, ma non era mai ...

Un giorno Nella vita della street artist queer Johanna Toruño : Appena inizia a fare più caldo, gira a Manhattan con lo zaino in spalla, ormai sbrindellato e macchiato di colla, pieno di poster.Quando trova un posto vuoto su un muro, o un lampione o una buca delle lettere in una zona molto affollata, si ferma. Tira fuori dalla borsa una lattina di colla vegetale, un pennello e un mucchio di poster rosa.Mentre espone la sua arte, ricorda gli eroi LGBTQ del passato. Dice che i gay di colore venuti prima ...