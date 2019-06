NBA | Belinelli mette le cose in chiaro | “il mio mondo è negli USA Il Mondiale? Sono

Basket : Belinelli felice per Messina - Hackett in NBA - forza poz : Basket: Belinelli felice per Messina. "Sono molto contento per Ettore, ovviamente mi mancherà a San Antonio e non posso nasconderlo".

NBA - Belinelli spezza i sogni dell’Olimpia : “seguire Ettore Messina a Milano? Non è il momento” : Il giocatore dei San Antonio Spurs ha commentato l’ingaggio di Ettore Messina da parte dell’Olimpia Milano, ammettendo però che non lo seguirà in Italia Marco Belinelli non seguirà Ettore Messina all’Olimpia Milano, preferendo rimanere ancora un anno a San Antonio. Il giocatore degli Spurs non ha intenzione di abbandonare l’NBA, dal momento che sogna un altro contratto prima di lasciare ...

NBA. gli Spurs di Belinelli eliminati dai Nuggets : Basket, Spurs eliminati. Finale amaro per la stagione dei San Antonio Spurs di Marco Belinelli. La squadra allenata da Popovich perde la settima gara

Basket - playoff NBA : Belinelli e San Antonio eliminati - Toronto ok : NEW YORK - Finale amaro di stagione per Marco Belinelli e i San Antonio Spurs in Nba. La squadra allenata da Popovich perde la settima e decisiva gara in casa dei Denver Nuggets per 90-86 e viene così ...

NBA Playoff : Belinelli delude - gli Spurs eliminati dai Nuggets : DENVER - L'episodio emblematico che segna gara-7 tra Denver e San Antonio accade a 30" dalla fine quando si spegne la luce per gli Spurs. Coach Popovich invita i suoi a fare fallo, ma Lamarcus ...

NBA : dopo Gallinari - esce dai playoff anche Belinelli : Ventiquattro ore dopo Danilo Gallinari, anche la stagione di Marco Belinelli è giunta al capolinea: i suoi San Antonio Spurs, infatti, sono stati eliminati in gara7 del primo turno ad Ovest a Denver, ...

NBA Playoff - Belinelli e Spurs eliminati da Denver : La luce di San Antonio si spegne a 30' dalla fine di gara-7 con Denver, col momento meno Spurs sul parquet dell'era Popovich. Il coach-santone urla di fare fallo, LaMarcus Aldridge poco davanti a lui ...

NBA. San Antonio porta Denver a gara 7 - 9 punti per Belinelli : Basket. Nba: tutto rimandato a sabato notte al Pepsi Center. San Antonio non molla, batte 120-103 Denver e porta la serie a gara 7.