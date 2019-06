NBA – Battaglia a colpi di… rap! Dissing taglienti fra Lillard e Bagley | “porti il

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019) Damiane Marvinsi stanno sfidando adiper il titolo di miglior rapper dell’NBA: il duello social fa impazzire i fan La musica rap affonda le sue radici nella società americana e il basket ne è considerato lo sport di ‘riferimento’ a causa della sua natura street. Capita spesso dunque che i giocatori ascolti le tracce degli artisti rap e trap più famosi della scena USA e che i vari Eminem (Pistons), Drake (Raptors), Snoop Dogg (Lakers) siano presenti in prima fila a fare il tifo per le proprie squadre. LaPresse/Reuters Da qualche anno a questa parte alcuni giocatori NBA si stanno anche dilettando ad intraprendere la carriera da rapper, un po’ per gioco, un po’ per passione. Damianha già 3 album all’attivo ed è considerato il ‘miglior rapper’ dell’NBA. Almeno lo era. Il giovane MarvinIII lo ha infatti sfidato adi, per ...

Jpep35288541 : @aliasvaughn ... : Sarri. A occhio e croce la battaglia uefa- city l'han vinta gli sceicchi e me l'aspettavo perché… - DBDeiman : Primo quarto bellissimo. Nonostante il 50% da 3 siamo solo a +1. Sarà una battaglia lunghissima, già lo so… -