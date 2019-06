Napoli-Manolas | Ceccherini | “La Roma apre a Diawara come contropartita E su Lozano…”

Pedullà : “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo - novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” : Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita”. Gli ultimi aggiornamenti sulle tre operazioni più discusse degli ultimi giorni a cura dell’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che fa il punto della situazione sul suo sito internet. Calciomercato Napoli, ...

Sky Sport : “Napoli e Roma ancora niente accordo per Manolas ma resta la speranza” : Il Napoli e la Roma non sono ancora riuscite a trovare l’ accordo per Manolas, ma secondo Sky Sport resta alta la possibilità che il forte difensore possa vestire la casacca azzurra. E’ la pista più percorribile, De Laurentiis vorrebbe formare la coppia con Koulibaly. Il Napoli vorrebbe pagare meno della clausola rescissoria, ma anche per questo si resta ottimisti che la trattativa andrà in porto. Ad oggi il Napoli è la squadra ...

Il Messaggero conferma il braccio di ferro della Roma con il Napoli su Manolas : Sono contrastanti le notizie che emergono su Manolas dalla lettura dei quotidiani Romani. Il Messaggero sembra confermare la tesi del Corriere dello Sport secondo cui le parole pronunciate da De Laurentiis nell’intervista a Radio Kiss Kiss sul difensore greco avrebbero provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Il presidente lo ha definito “vecchio” e ha parlato di problemi caratteriali del difensore, che ...

De Laurentiis : “Ancelotti vuove James - Manolas e Lozano? Napoletani - fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” : De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…”. Il presidente del Napoli ha rilasciato un’ intervista al Corriere della Sera. Vi proponiamo alcuni passaggi. De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, ...

CorSport : Roma-Napoli - incidente diplomatico per Manolas : Le parole di De Laurentiis su Manolas hanno provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Uno scontro che ha bloccato la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Roma non ha replicato ufficialmente, scrive il quotidiano, ma non intende scendere a patti “con un avversario spesso pungente”. Nonostante al club giallorosso serva rientrare di 50 milioni entro il 30 giugno, Pallotta impone un aut aut: se il Napoli ...

Bucchioni : “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…” : Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…” Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…”. Nuova offerta del club azzurro per il difensore greco della Roma, ne parla Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. di cui vi proponiamo alcuni passaggi. Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per ...

Sky - Massara : “James Rodriguez-Napoli annuncio entro 48 ore! Strategia chiara per Manolas…” : Massara, James-Napoli possibile annuncio entro 48 ore Il giornalista di Sky Sport Dario Massara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che le parole di De Laurentiis su James Rodriguez non lasciano spazio a tante ipotesi: entro 48 ore potrebbe arrivare l’annuncio. C’è da limare la cifra del prestito e del riscatto ma dopo la prestazione di stanotte non sarà ...

Da Roma : “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” : Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri”. La Roma in pieno caos e con le casse non proprio floride, dopo il fallimento della passata stagione culminata, ricordiamolo, con un vero e proprio putiferio scatenato dall’ inchiesta di Repubblica. Non ultimo l’ addio di Francesco ...

Messaggero : Manolas al Napoli serve alla Roma per sistemare il bilancio : Il Messaggero conferma il braccio di ferro tra Roma e Napoli per Manolas. Ieri il presidente De Laurentiis aveva messo in chiaro che la partita si gioca considerando però che il greco ha un’età e anche qualche pecca caratteriale, quindi Pallotta deve ridurre la richiesta della clausola. Tutto è nelle mani di Raiola per adesso perché il nuovo direttore sportivo giallorosso Petrachi non è ancora all’opera. Ma Stefano Carina già ieri ha ...

Marchetti : “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Il punto : Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Il punto. Il collega della squadra di calciomercato di Sky Sport, Federico Marchetti, parla delle mosse di mercato del Napoli nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. ve ne proponiamo alcuni passaggi. Marchetti: ...

SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano : il Napoli ci prova. E su Manolas… : SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano: il Napoli ci prova. E su Manolas… SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano: il Napoli ci prova. E su Manolas… Grandi manovre in casa Napoli dove il calciomercato è entrato decisamente nel vivo. Sembra ormai ad un passo, infatti, l’ arrivo di James Rodriguez, ma non solo, per il club azzurro lavora senza soste per portare anche ...

Radio Marte – Reggiani : “Il Napoli è una grande squadra - sta attrezzando una squadra Europea - su Manolas… : Ivan Reggiani, intermediario è intervenuto ai microfoni di Sì gonfia la rete in onda sulle frequenze di Radio Marte. Ha parlato di vari temi in casa Napoli. Le sue parole : “Il Napoli vuole competere con la Juventus, vuole vendere cara la pelle più degli anni passati. Se si va ad acquistare un difensore come Kostas Manolas hai la garanzia di avere una delle coppie di centrali difensivi più forti in Europa, sistemando la difesa hai ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a 360° : da James a Manolas - il presidente dice tutto : Calciomercato Napoli – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli commenta le voci che vogliono i partenopei in trattativa per James Rodriguez e Manolas. Nel dettaglio il numero uno del Napoli per quanto riguarda il colombiano dice: “James? Abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e un attaccante. James Rodriguez risponde a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti. ...

Radio Kiss Kiss Napoli - l’intervista di ADL su vari temi : “Il mio regalo ai tifosi la doppia sfida col Barcellona! James un desiderio di Ancelotti - l’alternativa è Lozano. Manolas? A quella cifra…” : L’intervista di De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli A Radio Kiss Kiss Napoli è intervento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato vari temi. Queste le sue dichiarazioni: Si inizia dalle voci su un possibile doppio confronto negli Stati Uniti con il Barcellona: “Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli lo scorso anno, ad un certo punto non ho potuto più parlare ...