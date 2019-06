Napoli | 14enne rimandato a scuola in tre materie si lancia nel vuoto | è in fin di vita

Napoli - rimandato in 3 materie : 14enne si lancia nel vuoto/ 'Condizioni gravissime' : Napoli, un 14enne rimandato in tre materie tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto dal terzo piano: è gravissimo, le ultime notizie.

Rimandato a scuola - 14enne si lancia nel vuoto a Napoli. È in fin di vita : Un ragazzino di 14 anni è fin di vita a Napoli dopo essersi lanciato nel vuoto dal quarto piano dell’edificio nel quale abita con la famiglia. Secondo quanto si è appreso, alla base del gesto forse il fatto di essere stato Rimandato in tre materie.Oggi mentre il padre lo attendeva per accompagnarlo a scuola per frequentare i corsi di recupero dei debiti, il ragazzo è salito al quarto piano dello stabile, nella zona di ...

