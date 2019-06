Muriel colpo Atalanta | il Milan pesca in Spagna

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) L'si rinforza in vista della Champions League e piazza ildi giornata, riscattando dal Siviglia l'attaccante colombiano Luis. Con le sue caratteristiche di velocita' e tecnica, il 28enne va a completare una linea offensiva che gia' comprende il connazionale ZAPATA, peraltro corteggiato da molte squadre, Gomez e Barrow. Gasperini e' a caccia anche di un trequartista, con particolare interesse per VERDI del Napoli ma anche PALACIO che ha gia' allenato ai tempi del Genoa. Ilchiude l'organigramma dirigenziale ufficializzando l'ingaggio di Frederic Massara come direttore sportivo, che dara' definitivo impulso alle operazioni di mercato. Il nuovo ds era con Maldini e Boban a Madrid per un incontro col Real, che secondo il direttore tecnico e' foriero di "buone notizie" per Giampaolo.Nel mirino rossonero si sarebbero il giovane e costoso CEBALLOS ma anche ...

