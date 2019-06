Muore bimba di otto mesi | riscontrati lividi sul corpo Ascoltati i genitori in

Salerno - bimba di otto mesi Muore in ospedale : corpo pieno di lividi - sospetti sui genitori : Una storia orribile che arriva dalla provincia di Salerno, a Sant'Egidio del Monte Albino. Una bimba di otto mesi è morta dopo il ricovero in ospedale a Nocera Inferiore: sul suo corpo lividi, ecchimosi ed escoriazioni. La piccola era già senza vita quando i medici dell'Umberto I hanno tentato inuti

Bimba Muore investita ?dall'auto della mamma : Francesca Bernasconi Sembra che la piccola fosse sfuggita al controllo della nonna, che non avrebbe avuto nemmeno il tempo di avvisare la donna di fermare l'auto Stava facendo la retromarcia per uscire dal cortile di casa. Ma non si era accorta che la figlioletta di un anno e mezzo era corsa verso di lei, forse per un ultimo saluto, e non ha fatto in tempo a bloccare l'auto, che ha investito la piccola, uccidendola. "È una tragedia ...

Bimba di tre anni cade nella piscina vuota e Muore a Eboli : Tragedia ad Eboli questa sera dove una Bimba è caduta in una piscina vuota ed è deceduta. La Bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nella vasca rimasta...

Migranti - bimba Muore in mare e la sinistra dà la colpa a Salvini : Franco Grilli A bordo della barca alla deriva al largo delle coste libiche c'è il corpo senza vita di una bambina. E già iniziano le accuse a Matteo Salvini Da 24 ore c'è un gommone alla deriva al largo delle coste libiche: a bordo tra gli ottanta e i novanta migrati e il cadavere di una bambina di 5 anni, che non è sopravvissuta alla traversata. L'ennesima drammatica morte in mare, l'ennesima innocente giovane vita vittima del ...