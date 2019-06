Morti Torvaianica, lei accoltellata

Si rafforza in modo deciso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio nella vicenda di Domenico Raco e Maria Corazza, i cui corpi sono stati trovati carbonizzati in un'auto la mattina del 14 giugno a, sul litorale romano. Secondo i risultati parziali dell'autopsia sul corpo della donna c'è il segno di un profondo colpo inferto con un'arma da taglio. Si suppone che l'uomo abbia colpito la donna, per poi appiccare le fiamme e suicidarsi.(Di sabato 22 giugno 2019)