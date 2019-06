Mondiale U21 di Beach Volley | gli azzurri Windisch-Di Silvestre in finale

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019)-Divolano innelunder 21 NelUnder 21 di Undon Thani, in Thailandia, prosegue la marcia trionfale della coppia tricolore composta da Jakobe Alberto Di, che domani mattina alle 10 italiane si giocherà il titolo contro i brasiliani Renato-Rafael. Un risultato conquistato grazie al doppio successo di questa mattina contro i francesi Faure-Platre 2-1 (16-21, 21-18, 15-10) nei quarti e contro i russi Ivanov-Gorbemkov 2-0 (21-18, 21-16) in semi. Laraggiunta oggi dai ragazzi del coach Caterina de Marinis assume già i contorni di un risultato storico per ilitaliano. I due atleti del Club Italia, infatti, oltre ad essersi confermati una delle coppie più promettenti nel panorama internazionale, sono riusciti a riportare i coloriin unadi categoria a distanza di ...

xspidermommy : RT @Federvolley: Mondiale U21 #UdonThani ???? Windish-Di Silvestre volano in finale ???? ?? LA NEWS ?????? - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: Mondiale U21 #UdonThani ???? Windish-Di Silvestre volano in finale ???? ?? LA NEWS ?????? - Federvolley : Mondiale U21 #UdonThani ???? Windish-Di Silvestre volano in finale ???? ?? LA NEWS ??????… -