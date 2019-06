Mogol verso il Festival di Sanremo 2020 per un’edizione particolarmente autocelebrativa

optimaitalia

(Di sabato 22 giugno 2019) C'è il nome diildi. La direzione artistica della prossima edizione della kermesse canora potrebbe spettare proprio a lui, come riferisce Blogo in queste ore. Ovviamente nulla è ancora confermato e si tratta al momento di una pura indiscrezione. Tuttavia non dovrebbe mancare poi molto alle conferme ufficiali a proposito del direttore artistico deldied entro la fine dell'estate potremmo conoscere il nome di colui o colei che guiderà la prossima edizione del.Un'edizioneimportante sarà quella del, celebrativa della storia del. La numero 70 sarà sembra essere infatti destinata ad essere(molto più del solito) e il nome dinella direzione artistica potrebbe garantire alla Rai di assicurarsi un numero cospicuo di superospiti italiani e di Big rilevanti ...

