Al ricevimento canta Al Bano! Mkhitaryan sposa Betty Vardanyan a Venezia

(Di sabato 22 giugno 2019) Il calciatore Henrixhato ala figlia di un diplomatico armeno. I due hanno lasciato di sale i tanti turisti presenti in laguna. Henrixè un calciatore armeno, di ruolo centrocampista offensivo, che nel corso della sua lunga carriera è stato accostato più volte a club italiani come Inter, Juventus e Milan. Il 30enne, assistito di Mino Raiola, veste la maglia dell'Arsenal dal gennaio del 2018 e in questo anno e mezzo ha messo insieme 39 presenze e sette gol complessivi in tutte le competizioni.è arrivato ai Gunners dal Manchester United dove aveva deluso le aspettatite con in panchina José Mourinho. L'armeno si espresse molto bene nelle sue precedenti esperienze in Ucraina allo Shakhtar Donetsk e poi in Bundesliga al Borussia Dortmund: da quel momento in poi, però, si è un po' perso non riuscendo ad imporsi in Premier League.Se le cose in campo potrebbero andare meglio, nella vita privata le cose vanno a gonfie vele dato che il giocatore dell'Arsenal si èto qualche giorno fa in Italia, a, con la sua bella compagna. I due, infatti, hanno catturato l'attenzione dei tanti turisti presenti in laguna visto che hanno percorso i canali dicon un taxi. Henrix ha conosciuto la sua novellasolo un anno fa, nel 2018, con la ragazza che è la figlia di un diplomatico armeno. Al loro, inoltre, ha presenziato eto un grande personaggio della musica italiana come Al Bano.è una ragazza semplice, acqua e sapone e questo matrimonio con un calciatore affermato comepotrebbe far schizzare alle stelle i suoi seguaci su Instagram che, al momento, scarseggiano.