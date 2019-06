MIRABILANDIA | BIMBO MORTO ANNEGATO C' è un video di 8 minuti che svela cos' è successo

MIRABILANDIA - morte bimbo : 10 indagati : 19.20 Sono una decina le persone indagate per omicidio colposo in cooperazione in seguito alla morte di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) probabilmente annegato mercoledì in una piscina di 'Mirabeach', area all'interno del parco giochi Mirabilandia di Ravenna. Si stanno individuando aree di eventuale responsabilità penale: oltre a chi aveva il compito di vigilare sul bimbo, e cioè la madre, anche il ...

MIRABILANDIA - bimbo morto in piscina : Edoardo sarebbe stato lasciato solo 8 minuti : Edoardo Bassani, il piccolo di 4 anni morto al Mirabeach, sarebbe stato lasciato da solo per ben 8 minuti. È quanto emerge dalle riprese delle telecamere di sicurezza del frequentato parco acquatico di Mirabilandia. Salgono, così, ad una decina le persone iscritte nel registro degli indagati (in Procura è stato, infatti, aperto un fascicolo per omicidio colposo). sarebbe stato lasciato da solo per 8 minuti Mercoledì 19 giugno Edoardo e la mamma ...

Bimbo morto MIRABILANDIA - fonti procura ‘Una decina di indagati - omicidio colposo’ : Sono una decina le persone indagate per omicidio colposo in cooperazione in seguito alla morte di Edoardo Bassani, il Bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) probabilmente annegato mercoledì pomeriggio in una piscina di ‘Mirabeach’, area all’interno del parco giochi Mirabilandia di Ravenna. Il numero è emerso in seguito a un briefing in tarda mattinata tra gli inquirenti. L’unica formalmente avvisata, per ora, è la ...

Bimbo annegato a MIRABILANDIA! Omicidio colposo - mamma indagata : Il piccolo di 4 anni sarebbe stato attratto da un'animazione. È indagata la mamma, per la morte di Edoardo Bassani, il Bimbo di 4 anni annegato alle piscine di Mirabeach, all'interno di Mirabilandia, mercoledì pomeriggio, attorno alle 16. È a piede libero e deve rispondere di Omicidio colposo in cooperazione. Inizialmente era stata sentita come testimone, accompagnata dall'avvocato Francesco Furnari. Ma l'audizione è stata interrotta ...

Indagata la madre del bimbo morto a MIRABILANDIA : aperto un fascicolo per omicidio colposo : La madre del bimbo di quattro anni morto ieri in una piscina di Mirabilandia, è stata Indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. La donna è stata sentita inizialmente come testimone, ma la sua audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È difesa dall’avvocato Francesco Furnari. È possibile che, in vista dell’autopsia, a breve ...

Bimbo morto a MIRABILANDIA! Indagata la madre del piccolo Edoardo : La madre del piccolo Edoardo Bassani, il Bimbo di quattro anni morto ieri in una piscina di Mirabilandia, è stata Indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. Sentita inizialmente come testimone, l’audizione della donna è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È possibile che, in vista dell'autopsia, a breve vengano avvisate altre persone già inquadrate dalle indagini della Procura.

