calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Ile Marcochiudonoildopo il contenzioso insorto a seguito dell’interruzione del contratto di lavoro. Negli ultimi minuti è stato pubblicato un comunicato ufficiale, il club rossonero comunica “di aver raggiunto positivamente un accordo con il dott. Marcoper definire in modo consensuale il contenzioso insorto con quest’ultimo a seguito dell’interruzione dei suoi rapporti di Amministratore Delegato e di Direttore Generale di ACS.p.A.” “Sono contento – ha detto il Presidente delPaolo Scaroni – che in questi mesi si sia avuto il tempo di approfondire le contestazioni mosse nei confronti di Marco, e che con spirito costruttivo le Parti abbiano saputo – in considerazione anche dell’attività da lui svolta durante ildi lavoro e dell’assenza, all’esito delle rispettive ...

CalcioWeb : #Milan, risolto ufficialmente il rapporto con l'ex #Fassone - LucaNotar10 : @SandroSca Dirà che parlava del Milan e tutto risolto. - infoitsport : Sampdoria, risolto il contratto con Giampaolo: lo attende il Milan. Le ultimissime - -