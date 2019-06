Milan | che entusiasmo Giampaolo | “essere qui è grande opportunità Voglio una squadra

Maltempo - situazione critica a Milano : nuova esondazione per il Seveso - allarme anche per il Lambro : Seconda esondazione del Seveso, stamani nel giro di poche ore, nel quartiere Niguarda di Milano, a causa delle pioggia caduta sulla citta’ e sull’hinterland. L’assessore comunale Mario Granelli ha fatto sapere su Faceboke che la seconda ondata, avvenuta attorno alle 11.15, e’ stata piu’ forte della prima e che lo scolmatore, che ha la funzione di diminuire la portata di piena del fiume prelevandone una parte, ...

Volleyball Nations League maschile – Che spettacolo gli azzurri a Milano : Serbia ko 3-0 : Debutto vincente per l’Italia all’Allianz Coud di Milano, gli azzurri battono 3-0 la Serbia Tutto facile per l’Italia nella gara d’esordio all’Allianz Cloud di Milano. Nel primo match del quarto round della Volleyball Nations League gli azzurri battono la Serbia per 3-0 (26-24, 25-19, 25-22) e proseguono la striscia positiva iniziata con le tre vittorie consecutive conquistate in Bulgaria. Per l’avvio di gara il ct Chicco ...

Ritiro Milan e amichevoli estive - date e partite in diretta tv : Il Ritiro del Milan inizierà come sempre da Milanello con ritrovo fissato per il 9 luglio. L’incertezza che aleggia intorno al futuro europeo è ancora molta, in attesa dell’evolvere degli eventi. Si aspetta il parere della camera giudicante, la sentenza del Tas e di conoscere nei dettagli l’accordo proposto dal Milan. Se ancora non si conosce il futuro europeo c’è comunque una stagione da preparare. Sarà con il nuovo ...

Special Stage - sul palco dello Zelig di Milano la finale del talent che fa esibire gli artisti negli ospedali : Sono oltre quattrocento i musicisti che hanno suonato negli ultimi anni in quarantacinque ospedali italiani, all’interno del progetto “Special Stage” di Officine Buone. I dieci migliori artisti che hanno partecipato al progetto della onlus, che ha come obiettivo mettere il talento al servizio del sociale, si sfideranno sabato 22 giugno sul palco dello Zelig di Milano per la finale 2019. A condurre sarà Marco Maccarini, ex ...

Perché Caterina Balivo non sarà più madrina del Pride a Milano : Il dietrofront degli organizzatori a pochi giorni dalla manifestazione LGBT in programma il 29 giugno

Olimpiadi invernali 2026 - anche Lippi e Zhang nella delegazione azzurra : sostegno alla candidatura di Milano-Cortina : Lunedì alle 18 sarà il momento della verità: il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, proclamerà dal Tech Convention Center di Losanna, chi tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. La delegazione italiana conterà moltissimi sportivi azzurri: da Sofia Goggia ad Alberto Tomba, da Marcello Lippi a Steven Zhang fino a Paolo Scaroni. La delegazione olimpica sarà guidata dal presidente ...

Milano - 17enne si cala dalla finestra per uscire con le amiche e cade nel vuoto : è grave : Ha fatto un volo di diversi metri, precipitando dal secondo piano di una palazzina a Cusano Milanino, una ragazza di 17 anni, che ieri sera ha compiuto l'insano gesto, mettendo a rischio la propria vita. Il dramma è accaduto poco dopo mezzanotte e mezza, quando i genitori e i vicini hanno udito un tonfo. A questo punto non ci hanno messo molto a capire quanto fosse successo, e una volta sul posto i genitori hanno visto la loro figlia che giaceva ...

Csm - indaga anche Milano : “Nuove intercettazioni Lotti-Palamara. Dall’ad Eni documenti per screditare il pm Ielo” : La procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi di Milano alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara: si tratta di dialoghi, ancora coperti da segreto, tra Luca Lotti e lo stesso Palamara in cui l’ex ministro affermerebbe di aver avuto dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi alcune carte sul fratello del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, il magistrato che ha chiesto il suo ...

VIDEO – “Sarri maglie a strisce? Ne parlavo dopo Empoli-Milan” - Una menzogna! Queste le immagini che lo sbugiardano : Sarri spiega alcune sue dichiarazioni fatte in passato contro i bianconeri Al nuovo tecnico della Juventus Sarri, è stato chiesto in conferenza stampa di presentazione alla Juve di spiegare alcune dichiarazioni che lo stesso ha fatto in passato contro i bianconeri. Questa la sua risposta: “Alcune mie parole del passato sono state strumentalizzate, una mia uscita polemica sulle maglie a strisce per esempio era dopo un ...

VIDEO – “Sarri maglie a strisce? Ne parlavo dopo Empoli-Milan” - Una menzogna! Queste le immagini che lo sbugiardanote : Sarri spiega alcune sue dichiarazioni fatte in passato contro i bianconeri Al nuovo tecnico della Juventus Sarri, è stato chiesto in conferenza stampa di presentazione alla Juve di spiegare alcune dichiarazioni che lo stesso ha fatto in passato contro i bianconeri. Questa la sua risposta: “Alcune mie parole del passato sono state strumentalizzate, una mia uscita polemica sulle maglie a strisce per esempio era dopo un ...

Amichevoli estive Milan : raduno il 9 luglio - sfida al Bayern Monaco nella prima uscita : Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Marco Giampaolo. L’allenatore abruzzese guiderà i rossoneri per il prossimo biennio, con opzione per il terzo anno. Percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione. In data 9 luglio 2019 ci sarà la sua conferenza stampa, giorno in cui avverrà anche il raduno della squadra a Milanello. Nei prossimi giorni, intanto, si sederà al tavolo con Paolo Maldini e Zvonimir Boban per pianificare il mercato ...

Nel call center di Milano che non trova operatori a 1200 euro al mese «Colpa del reddito di cittadinanza e del modello Ferragni» : Nell’open space di Corsico, periferia di Milano su venti postazioni ne sono occupate solo la metà. L’amministratore delegato ogni volta che fissa i colloqui non si presenta nessuno. Motivo principale: la sede di lavoro è a Corsico, troppo lontana dal centro di Milano.

Sia a Giampaolo che a Mazzarri piace Mario Rui. L’ipotesi Milan è al momento favorita : Una certezza della prossima stagione è che Mario Rui non vestirà più la maglia azzurra. E’ lo stesso portoghese ad aver chiesto di andar via. Il suo agente Mario Giuffredi, che segue anche Hysaj, ha fatto sapere alla società che il difensore non riesce più a sostenere l’ambiente Napoli: la troppa insofferenza da parte dei tifosi lo ha fatto immalinconire (e pure al compagno albanese). Sono diverse le squadre interessate al ...

Milan - adesso è anche ufficiale : Giampaolo è rossonero! : C’era l’accordo, mancavano firma e ufficialità. La prima è arrivata poco fa, come anticipato, a cui ha fatto seguito la seconda. Il Milan comunica che Marco Giampaolo è il nuovo allenatore. Ecco la nota del club diffusa sul proprio sito. Milan, arriva la firma: Giampaolo nuovo allenatore! “AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso ...