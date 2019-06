Migranti, patto polizie Italia-Slovenia

Protocollo operativo tradi frontierana e slovena per pattugliamenti misti, come già avviene con la Francia, "per proteggere i confini, bloccare sfruttatori e fermare l'immigrazione irregolare", informa una nota. Il piano, "voluto dal ministro Salvini e sollecitato dal presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga sarà operativo già nelle prossime settimane". "Abbiamo bloccato gli ingressi via mare, ora più vigilanza per proteggere le frontiere terrestri. Dopo anni l'non è più campo per clandestini" dice Salvini.(Di sabato 22 giugno 2019)