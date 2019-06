Migranti | attivista portoghese rischia 20 anni in Italia

liberoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Palazzo Chigi ha smentito le notizie di tensioni tra Roma e Lisbona per il caso di Miguel Duarte, il 26enne volontariosotto processo indall'anno scorso con l'accusa di "favoreggiamento all'immigrazione clandestina". Il caso è stato tra i temi trattati nel bilaterale informale avv

eccapecca : RT @UnimondoOrg: .@johnmpaliza in cammino per i #migranti. L’attivista per la pace si rimette in #marcia attraverso il paese portando con s… - iggyHT : RT @UnimondoOrg: .@johnmpaliza in cammino per i #migranti. L’attivista per la pace si rimette in #marcia attraverso il paese portando con s… - UnimondoOrg : .@johnmpaliza in cammino per i #migranti. L’attivista per la pace si rimette in #marcia attraverso il paese portand… -