Mercato Juventus | De Ligt sempre più vicino | il Barcellona si tira indietro

Mercato Juventus - Demiral è bianconero : manca solo l’ufficialità : Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Merih Demiral è praticamente un giocatore bianconero. Lo statuario difensore turco, 192 cm, classe 1998, che ha disputato la seconda parte della stagione 2018/2019 con la maglia del Sassuolo, collezionando 14 presenze e due reti, è in procinto di passare alla squadra torinese per un’offerta di 15 milioni di euro. […] More

Mercato Juventus - non solo Pogba. Altro possibile ritorno in bianconero : Mercato Juventus – In casa Juventus si pensa alla rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. L’intenzione della dirigenza bianconera è ovviamente quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad affermarsi in Europa. Il chiaro obiettivo è la Champions League, trofeo che manca da troppo tempo nella bacheca juventina. Mercato […] More

CalcioMercato Juventus - a sorpresa cessione importante in vista : Calciomercato Juventus – Arriva la sorpresa in casa bianconera. La società piemontese sembra intenzionata a rinunciare alle prestazioni sportive del portoghese Joao Cancelo, tanto desiderato dall’allenatore del Manchester City. Calciomercato Juventus, Joao Cancelo verso il City, c’è il sostituto Si continuano a rincorrere le voci che vorrebbero l’esterno destro Joa?o Cancelo sulla lista della spesa […] More

CalcioMercato Juventus : sprint per De Ligt. Cifre da capogiro - i dettagli : Calciomercato Juventus: sprint per De Ligt. Cifre da capogiro, i dettagli Il nome del giovane difensore dell’Ajax Matthijs De Ligt continua a tener fortemente banco in questa sessione estiva di Calciomercato. Accostato da ormai tanti mesi alle migliori squadre d’Europa e del mondo, il baby capitano dei Lancieri sembra non aver ancora preso una decisione definitiva riguardo il proprio futuro. Il suo approdo al Barcellona ...

CalcioMercato Juventus – Dall’Olanda ne sono sicuri : pronti 70 milioni per De Ligt - battuta la concorrenza : Dall’Olanda arrivano conferme sull’affare De Ligt-Juventus: i bianconeri avrebbero offerto 70 milioni all’Ajax per il giovane e talentuoso difensore La Juventus guarda al futuro e prova a blindare la sua difesa con uno dei più grandi prospetti del calcio europeo. I bianconeri, già da tempo, hanno messo gli occhi su Matthijs De Ligt, giovane difensore dell’Ajax e della nazionale olandese. Personalità, talento e piedi ...

CalcioMercato Juventus : Jorginho potrebbe seguire Sarri in bianconero : La Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. La stagione che si è appena conclusa ha messo in evidenza i limiti tecnici soprattutto del centrocampo bianconero, e per questo motivo gli investimenti principali dovrebbero riguardare proprio la mediana. Sarebbe ormai ad un passo l'ufficializzazione di Adrien Rabiot, destinato ad arrivare a Torino a parametro zero dal ...

CalcioMercato Juventus - dall’Olanda : bianconeri di nuovo su De Ligt - l’offerta è importante : Concorrenza fittissima, ma qualora arrivasse si tratterebbe di un colpaccio. Dall’Olanda rilanciano: la Juventus è tornata in pressing per Matthijs De Ligt. Lo riporta il ‘De Telegraaf’. Secondo il quotidiano, il club bianconero sarebbe pronto ad offrire all’Ajax oltre 70 milioni di euro per portare il giovane difensore a Torino, mossa che avrebbe scavalcato la concorrenza, Psg in testa. Al calciatore 19enne invece ...

CalcioMercato Juventus - il punto tra entrate e uscite. Nel frattempo Sarri incontra CR7 : Calciomercato Juventus – Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, l’incontro con la stella della squadra. Il nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato Cristiano Ronaldo, in Costa Azzurra. Come riportato da alcuni media, il campione portoghese, attualmente in vacanza sul suo yacht a Villefranche, si è confrontato con il neo tecnico bianconero accompagnato da Fabio Paratici: una riunione conoscitiva ...

Mercato Juventus - da Cancelo a De Ligt : il punto sulla nuova difesa di Sarri : Mercato Juventus – In casa Juventus è iniziata la nuova era targata Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea è pronto per l’avventura in bianconero e, come fatto con gli azzurri, vorrà puntare anche su una grande solidità difensiva oltre ad un super attacco. A partire dal rilancio di Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli proprio […] More

Mercato Juventus - è iniziata l’era di Sarri : un attaccante verso l’addio : Mercato Juventus – Nonostante le parole di stamattina in conferenza stampa di Maurizio Sarri, il futuro di Mario Mandzukic potrebbe essere lontano dalla Juventus. Stando infatti a quanto riportato da ‘Sky Sport’, il croato sarebbe uno degli indiziati a partire, soprattutto in attacco, dove sono arrivate conferme per Dybala e Douglas Costa. Il problema potrebbe essere però la destinazione per […] More

Mercato Juventus 2019-2020 : tabella acquisti e cessioni : Mercato Juventus 2019-2020: la tabella delle operazioni in entrata ed in uscita della sessione estiva 2019/2020. Mercato bianconero ancora in fase apparente di stallo ma destinato a sbloccarsi rapidamente dopo l’ufficializzazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri, accasatosi a Torino dopo la breve esperienza in Inghilterra al Chelsea. Il principale acquisto, il fantasioso centrocampista gallese Aaron […] More

Juventus - non solo Rabiot : le mosse di Paratici sul Mercato : Maurizio Sarri ha ufficialmente incominciato la sua avventura alla Juve. Il tecnico ha già in mente quale saranno le richieste da fare alla società. Rabiot (24), centrocampista del Psg, è in cima agli obiettivi del club, che è sempre vigile sui giocatori svincolati. I bianconeri hanno offerto 7 mili

CalcioMercato Juventus - Solskjaer ha dato il via libera per la cessione di Pogba : Calciomercato Juventus – Paul Pogba è tornato ad essere accostato ai bianconeri, nonostante la corte serrata del Real Madrid e le parole di ieri di Paratici. Nel frattempo, il suo attuale tecnico al Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dato il via libera per la cessione del francese al miglior offerente. Lo riporta il ‘Daily Star‘. L’allenatore norvegese è convinto che dalla cessione di Pogba lo United possa ...

Mercato Juventus - Sarri ha deciso : ecco le 3 pedine fondamentali! : Mercato Juventus- Sarà una Juventus totalmente rivoluzionata, sia dal punto di vista tattico, sia dall’approccio ad un totale modo differente di fare calcio. Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di ieri mattina è stato abbastanza chiaro. La nuova Juventus si baserà su 3 pedine fondamentali, pedine dalla grande qualità e intraprendenza negli ultimi 30 metri finali. […] More