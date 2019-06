Matrimonio a Prima Vista Italia | la coppia che non riesce a divorziare | L' amore non

blogo

(Di sabato 22 giugno 2019) Alla fine è Wilma a tirare le somme: "Ormai, penso che l'non c'entra con la scienza e con i test psicologici, ma che sia la chimica, il sentirsi, sia il contrario del calcolo, sia un disordine meraviglioso". Wilma Sara Milani ha sposato Stefano Soban in, il docu-reality di Real Time, ma non possonoa causa di un vizio di forma (su TvBlog abbiamo ricostruito la vicenda).Lasi è raccontata a Candida Morvillo sulle pagine del Corriere della Sera. Ha raccontato Wilma, fotografa e cantante 41enne: "Mi spiace per Stefano ma a me il sentimento non è nato. Ogni cosa era amplificata. Hai la gente in casa mentre stai con lui nel letto. E'uno stress. Se ti arrabbi, ti arrabbi di più, se stai male, stai male di più. Ho voluto provare visto che da sola sceglievo uomini sempre uguali e mai giusti. Volevo un figlio, una famiglia, mi sono ...

