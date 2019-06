Matera 2019 | tra la Magna Grecia e la Città dei Sassi | la celebrazione di Pitagora e

“Geo_Matera2019 : Ambiente - Territorio e Recupero del Costruito” : proficua collaborazione tra geologi italiani e cinesi : “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia affrontare seriamente qualsiasi tema legato al Territorio e al Costruito”: lo afferma il ...

Matera Capitale della Cultura 2019 ospiterà le foto vincitrici del World Press Photo : Dal 15 giugno al 14 luglio Matera ospiterà le fotografie vincitrici del World Press Photo 2019. In occasione di Matera Capitale della Cultura 2019 negli Ipogei Motta saranno esposti tutti gli scatti vincitori come "Crying girl on the border" del fotografo americano John Moore e "The Migrant Caravan" di Pieter Ten Hoopen.Continua a leggere

Geo_Matera_2019 : dal 12 al 14 giugno il convegno su Ambiente - Territorio e Recupero del Costruito : “Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera definita ‘città geosito’. La conoscenza geologica del Territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia, Recupero del Costruito e sicurezza del Territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”. ...

Matera 2019 A Giugno il Festival Breadway - un viaggio internazionale sulle vie del pane tra cultura - arte e design : ... a 5 minuti dal centro e da i Sassi di Matera, si animerà per riscoprire la convivialità, il piacere dello stare insieme, in nome del pane, attraverso performance artistiche, spettacoli, ...

Matera Capitale della Cultura 2019 - il binomio arte e bellezza : arte e bellezza. Su questo binomio è incentrato il nuovo appuntamento con “Tele Matera 2019”, il programma di Rai Cultura dedicato alla Capitale Europea della Cultura, in onda domenica 28 aprile alle 19.30 su Rai Storia. Tra gli ospiti di Edoardo Camurri, Arianne Bieou , Cultural manager di “Circus +”, che vede coinvolti 10 nazioni, 23 compagnie, 112 artisti, con l’obiettivo di traghettare lo spettacolo circense dalla tradizione al futuro: ...

Fastweb tira le somme della sperimentazione del 5G a Bari e Matera - pensando al 2019 : Fastweb continua la sperimentazione della rete 5G a Bari e Matera, tirando le somme del 2018 e pensando alle nuove attività per il 2019. L'articolo Fastweb tira le somme della sperimentazione del 5G a Bari e Matera, pensando al 2019 proviene da TuttoAndroid.