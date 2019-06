Massimo Giletti contro Fabio Fazio | Prende delle cifre incredibili

Belve - Massimo Giletti contro Barbara D'Urso : "Se Piersilvio si fa dettare temi da lei è triste" : Massimo Giletti ospite di Belve punzecchia Barbara D’Urso. “Io faccio fatica a vedere l’esaltazione del nulla, a creare la morbosità sul nulla e a creare modelli di un certo tipo”, dice il re di Non è l'Arena a Francesca Fagnani. “Credo che ci sia una riflessione che chi sta dalla nostra parte deve

Belve (Nove) - Massimo Giletti all’attacco contro Fazio : “Cifre incredibili per lui come conduttore e produttore” : La rivalità tra Massimo Giletti e Fabio Fazio torna a farsi sentire anche nell’ultimo appuntamento della terza stagione di ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani che rivolge al giornalista di ‘Non è l’Arena’ (La7) la fatidica domanda che in molti si pongono: quale sarebbe il giusto compenso per il conduttore di ‘Che tempo che fa?’ (Rai1) “Entro il limite del tetto?”, incalza la conduttrice. “Io ...

Belve (Nove) - Massimo Giletti : “La strategia di Matteo Salvini? E’ chiara - avere un nemico a settimana” : “Io ritengo che la politica debba rimanere fuori con gli attacchi però la strategia di Salvini è evidente, cioè avere un nemico a settimana e fino a oggi l’ha pagato molto. Per me dovresti dar più spazio a chi la pensa contro di te proprio per mantenere viva l’idea del cambiamento”. Risponde così Massimo Giletti, unico uomo della terza stagione di ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani in onda venerdì 21 giugno sul ...

Belve - Massimo Giletti sbrana Fabio Fazio : "Quanto dovrebbe guadagnare" : Che tra Massimo Giletti e Fabio Fazio non ci sia del tenero è noto. Ma nell'ultimo appuntamento della terza stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani, il conduttore di Non è l'Arena sbrana. Come si legge su Dagospia, la Fagnani ha chiesto quale sarebbe il giusto compenso per il conduttore

Belve (Nove) - Massimo Giletti e Daniela Santanchè ospiti di Francesca Fagnani venerdì 21 giugno alle 23.15 : Ultimo appuntamento con la terza stagione di “Belve”, il programma di interviste irriverenti condotto e ideato dalla giornalista Francesca Fagnani, in prima tv sul Nove di Discovery Italia venerdì 21 giugno, eccezionalmente alle 23.15 per dare spazio agli azzurri del volley, impegnati contro la Serbia nella Volleyball Nations Leagues. Dopo Mara Carfagna e Alba Parietti, Andrea Delogu e Maria Giovanna Maglie, Barbara Palombelli e Elisa Di ...

Raiuno - il palinsesto sovranista dei sogni : manca solo Massimo Giletti - i nomi della rivoluzione d'autunno : La Raiuno diventa sovranista e confezione ad hoc il palinsesto per autunno-inverno prossimi. A mancare all'appello però è Massimo Giletti. Il conduttore non ha ancora fatto sapere i suoi "spostamenti", ma varie indiscrezioni rivelano che resterà in casa La7. Intanto Viale Mazzini si aggiudica tre pe

Massimo Giletti a L'aria che tira - Myrta Merlino porta in studio la sua "fidanzata segreta" : "Ma davvero Massimo Giletti si è fidanzato con la nostra Silvia Andretti e non me l'ha detto?", dice Myrta Merlino in diretta a L'aria che tira, su La7, nella puntata speciale andata in onda l'11 giugno in prima serata. La conduttrice si riferisce alle parole di Gianfranco Miccichè che quando è stat

I retroscena di Blogo : Massimo Giletti verso il rinnovo con La7 : Mentre è in onda l'ultima puntata stagionale in diretta di Non è l'Arena su La7 (ci saranno due "meglio di" nelle prossime domeniche) pare che la vicenda di telemercato forse più scottante di questo finale di stagione si avvii verso la sua conclusione. Ci riferiamo a Massimo Giletti che in scadenza di contratto con La7 pareva potesse tornare nelle calde braccia di mamma Rai. Pare però che così non sarà e secondo le informazioni in nostro ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti "ha deciso" : resta a La7 - cerca quella libertà che in Rai non esiste : Massimo Giletti resta a La7 con il suo Non è l'Arena o se ne torna in Rai? Ormai è il tormentone di telemercato delle ultime settimane, un giallo che appassiona gli addetti ai lavori. E non solo. Le ultime indiscrezioni? Secondo TvBlog, Giletti resta da Urbano Cairo. Il giornalista piemontese avreb

Massimo Giletti rimane a La7? Verso il rinnovo - ultime news : Massimo Giletti rimane a La7? Il giornalista e conduttore di “Non è l’Arena” Verso il rinnovo del contratto Solo la scorsa domenica, Massimo Giletti aveva salutato il pubblico del suo programma su La7, Non è l’Arena, e a distanza di qualche giorno sembra si sia chiusa la parentesi sul suo futuro professionale. A quanto risulta […] L'articolo Massimo Giletti rimane a La7? Verso il rinnovo, ultime news proviene da ...

I retroscena di Blogo : Massimo Giletti verso il rinnovo con La7 : Mentre è in onda l'ultima puntata stagionale in diretta di Non è l'Arena su La7 (ci saranno due "meglio di" nelle prossime domeniche) pare che la vicenda di telemercato forse più scottante di questo finale di stagione si avvii verso la sua conclusione. Ci riferiamo a Massimo Giletti che in scadenza di contratto con La7 pareva potesse tornare nelle calde braccia di mamma Rai. Pare però che così non sarà e secondo le informazioni in nostro ...

Massimo Giletti saluta Non è l’Arena e La7 : Ci siamo tanto amati, ma arrivederci e grazie: Massimo Giletti in conclusione di Non è l’Arena giunta all’ultima puntata prima dell’estate saluta il suo pubblico in maniera sibillina, poche frasi che in molti hanno voluto interpretare con un addio a La7. Il conduttore, che negli ultimi due anni lasciata Rai1 approdando al Gruppo Cairo, ha dichiarato: ” Io non so dove ci vedremo la prossima stagione televisiva – ha ...

Non è l'arena - il saluto di Massimo Giletti a fine stagione : ora - il sospetto è pesantissimo : Massimo Giletti ha salutato il suo pubblico nel finale dell'ultima puntata di Non è l'arena, su La7, con un messaggio misterioso riguardo il suo futuro in televisione dopo le voci che lo danno in arrivo in Rai: "La nostra Arena qui l'ho chiamata Non è l'arena. Ringrazio gli ospiti in studio", dice i

La7 - termina l’ultima puntata di Non è l’Arena. Massimo Giletti : “Non so dove sarò l’anno prossimo ma qui sono stato bene” : Massimo Giletti ha chiuso l’ultima puntata di Non è l’Arena (la7) con un saluto che ha il sapore di un addio alla rete. Il conduttore, approdato nella rete di Cairo dopo l’addio alla Rai nel 2017. “Non so dove sarò l’anno prossimo – ha detto – comunque qui sono stato bene” L'articolo La7, termina l’ultima puntata di Non è l’Arena. Massimo Giletti: “Non so dove sarò l’anno ...