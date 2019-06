Massima versione dell’ASUS Zenfone 6 | disponibile con 8GB di RAM e 256GB di storage

optimaitalia

(Di sabato 22 giugno 2019) Dopo avervi parlato dei modelli da 499 e 559 euro, stavate solo aspettando di poter comprare l'ASUS6 con 8GB di RAM edi memoria interna? Il momento è finalmente arrivando, essendo stato inserito il modello sull'eShop ufficiale dell'OEM, raggiungibile da questo indirizzo. Il dispositivo ha un costo di 599 euro, con spedizioni a partire dal 5 luglio. Il costo è comprensivo di tasse, quindi nient'altro sarà dovuto da parte del cliente. Stiamo parlando del top di gamma del colosso taiwanese, spinto dal processore Snapdragon 855 e dotato di uno schermo da 6.4 pollici rivestito da Gorilla Glass 6. Il terminale possiede anche una batteria di lunga durata da 5000mAh, compatibile con lo standard Quick Charge 4.0. L'ASUS6 monta una speciale 'Flip Camera', composta da un sensore principale Sony IMX586 da 48MP ed un grandangolare da 13MP per l'ottimizzazione delle ...

