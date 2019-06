Massacro di Yulin | barbarie sui Cani | i loro peni vengono serviti in umido o arrosto nei

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) In occasione del festival della carne di cane in corso ain Cina in corso in questi giorni, sono apparsi in molti ristoranti cinesi (in patria) piatti tipici a base di carne di cane e questo anche fuori dalla zona in cui si svolge il festival. Tra i piatti offerti dal menù dei ristoranti di carne si legge :”Pene di cane in“. Per alcuni cinesi il piatto dei genitali di cane è considerato un “piatto prelibato” Gli uomini cinesi mangiano il pene del cane perché secondo antiche credenze aumenta lavirilità. Ci sono ristoranti che servono solo genitali di vari animali di diverse specie. Anche in quei ristoranti il pene di cane è tra i più ricercati. Tutti sappiamo che da noi in Italia i piatti di carne di cane sono assolutamente vietati dalla legge che punisce con la reclusione chi maltratta o uccide anche a scopo alimentare un cane. Se ...

LaStampa : Davide Acito torna a Yulin per Festival della carne di cane e di gatto: “Pronti a fermare un altro massacro, ma le… - Adnkronos : Il massacro di #Yulin - paolaturci : Orrore «Torturati così la carne è più buona» -