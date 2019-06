Mutuo e beneficenza! Ecco come Martina Nasoni spenderà i soldi vinti al Grande Fratello

(Di sabato 22 giugno 2019) Il16 è finito da un paio di settimane e la vincitrice,, sta facendo parlare di sé per Daniele Dal Moro, il ragazzo conosciuto nella Casa. Dopo il reality, infatti, la storia tra i due sembra essere decollata: i due passano tanto tempo insieme e sono praticamente inseparabili, ma per il momento non sbilanciarsi troppo con fan e curiosi. Daniele ha infatti fatto sapere che non ha intenzione di avere una “storia social”, ma è certo che vuole approfondire la sua conoscenzaOltre alla popolarità, alsi vince anche una discreta somma. A quanto ammonta? A 100mila euro. E, in quanto vincitrice del reality, ha già decisoinvestire quel gruzzoletto. Più che ‘ragazza con il cuore di latta’,canta Irama, ragazza dal cuore d’oro: lauserà queiper se stessa ma anche per aiutare i suoi genitori che l’hanno sempre sostenuta e spronata anche nei momenti più difficili. Ha deciso che aiuterà la sua famiglia a finire di pagare il“Con il montepremi del16 finirò di pagare ildella casa dei miei genitori a Terni – ha confidatoal settimanale Nuovo tv – È un sacrificio che hanno fatto tanti anni fa e togliergli questo peso dalle spalle sarebbe un modo per ripagargli di tutto ciò che hanno fatto per me”. Con un’altra parte dei, poi, farà un regalo a se stessa: “Vorrei comprare le attrezzature giuste per fare i tatuaggi: è da sempre la mia piùpassione. In più mi piacerebbe studiare canto e recitazione e dare una parte in beneficenza”, ha aggiunto.