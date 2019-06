Marte | misteriosa luce bianca in una foto della NASA | cosa ha catturato il rover

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Una nuovascattata dalCuriositysembra averun misterioso bagliore su. L’immagine, che sembra mostrare unaal di sopra di una distante collina, è stata scattata il 16 giugno o il 2438° Solmissione su. I giorni marziani sono conosciuti come Sol e durano per 24 ore, 39 minuti e 35 secondi, il che significa che un anno, ossia un’orbita diintorno al sole, è composto da 668 Sol. Probabilmente questa strananon rappresenta alcuna indicazione di vita aliena, nonostante lariconosca si tratti di un’anomalia. Curiosity vaga sulla superficie rossa didal 2012, inviando grandi quantità di immagini per l’analisi degli scienziati sulla Terra. Questa sonda spaziale è dotata di 17 telecamere, più di qualsiasi altra missione planetaria, e di due telecamere in grado di fornire una immagine stereoscopica. Il numero ...

