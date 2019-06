Marco Giampaolo | “Sono felice e motivato | al Milan cultura del bel gioco”

milanworld

(Di sabato 22 giugno 2019) La nuova stagione del campionato di calcio è alle porte, ilsi ritroverà aello l’8 luglio per poi partire una importante tournèe americana. Le partite saranno trasmesse in diretta da SportItalia con telecronaca di Carlo Pellegatti. Ai microfoni diTv ha parlato, che prende in eredità da Rino Gattuso unche ancora non sa se dovrà affacciarsi in Europa League. Se c’è ancora incertezza per la nuova stagionesi dicee ansioso di iniziare, qui le sue parole.Le prime considerazioni da allenatore del“Ho lavorato sodo, mi sono impegnato tanto per ottenere questa chance. Ilè il club più titolato in Europa e uno dei più importanti. Per me è una grandissima opportunità, sono. Il percorso è lungo, sarà ancora lungo perché non c’è mai fine e non si finisce mai di ...

