Marchi nuovi - Gli spin-off delle case auto FOTO GALLERY

(Di sabato 22 giugno 2019) unatante strategie di marketing del mondo dell: quando il nome di un modello, di una gamma di veicoli o di un loro allestimento in genere sportivo acquisisce popolarità, ecco che, non di rado, viene utilizzato per dar vita a un nuovoo, scorporato e distinto dalla Casa dorigine. Se in altri settori industriali possono essere considerate una novità, le operazioni di-off avvengono da decenni nel settoremotive: la Mini, che festeggia 60 anni al Parco Valentino, è diventata un brand nel 1969, dopo circa dieci anni di produzione con i loghi Morris e Austin, mentre la Land Rover, che nacque come famiglia di fuoristrada della Rover, ha compiuto questo passo nel 1978. E poi, con il nome Jetta il gruppo Volkswagen lancerà un nuovoo per la Cina, dopo aver già reso la Cupra una vera e propria Casa, distinta dalla Seat. Volete sapere quali sono i ...

