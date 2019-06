Maltempo | violenti temporali a Milano | crollano pannelli dei controsoffitti dell’ospedale

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Alcunideidei reparti di Medicina, della sala d’attesa del pronto soccorso e della sala d’attesa pediatrica dell’ospedale Sacco disono parzialmente crollati nel pomeriggio di oggi a causa di infiltrazioni dovute al. Un crollo si e’ verificato anche nella rimessa delle automediche. Non risultano feriti. Per trasportare i pazienti dal pronto soccorso al reparto di Emodinamica, secondo quanto si apprende, e’ stato necessario passare all’esterno della struttura. L’assessore regionale alla Sanita’ Giulio Gallera assicura che la situazione e’ gia’ tornata alla normalita’ e i servizi sono stati ripristinati. Il consigliere regionale del M5S Luigi Piccirillo, chiamato da alcuni dipendenti dell’ospedale esasperati per la situazione, ha registrato un video in cui si vede l’acqua ...

