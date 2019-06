Maltempo | violente grandinate raddoppiate in Italia

Maltempo Brasile - violente piogge a Recife : 7 morti : E’ di almeno sette morti il bilancio degli intensi temporali che si sono abbattuti nelle ultime ore nell’hinterland di Recife, capitale dello Stato brasiliano di Pernambuco, lo riferisce TV Globo. Cinque vittime sono state rinvenute in seguito a una frana che ha ricoperto di fango quattro case in localita’ Camaragibe. Gli altri due decessi riguardano una donna, intrappolata in un’auto affondata dentro un tunnel allagato a ...

Forte Maltempo al Nord : spaventosi Mammatus e violente grandinate dalla Lombardia all’Emilia fino in Slovenia [FOTO e VIDEO] : Meteo – Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia, le Alpi e i Paesi circostanti con violenti temporali e grandine. Mentre sulla Lombardia meridionale e sul Nord-Est dell’Italia abbiamo diffusamente temperature intorno a +30°C (+32°C a Levata di Curtatone, +31°C a Brescia, +30°C a Pordenone e Treviso), su Alpi e Prealpi i valori sono molto più bassi, scendendo in alcuni casi fino a +13°C. Sul Lago di Garda e in Trentino si sono formate ...

Meteo - fine Maggio col botto : altre 2 violente ondate di Maltempo entro fine mese - freddo anomalo e tanta Neve : Le Previsioni Meteo per i prossimi sette giorni sono davvero infauste per l’Italia: questo “pazzo” mese di Maggio si concluderà con altre due violente ondate di maltempo, con temperature di gran lunga inferiori alle medie del periodo. E così questo mese passerà agli annali come il Maggio più freddo degli ultimi due secoli nel nostro Paese. La prima perturbazione sarà quella provocata dal ciclone che nelle prossime ore si ...