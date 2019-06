Maltempo | un morto a Torino | grandine a Milano | esonda il Seveso

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Claudio Carollo Il corpo di un 65enne è stato ritrovato nel Torinese, era disperso da venerdì, mentre asi è salvata una donna rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato. Una violenta ondata diha sorpreso per intensità tutto il Nord Italia. Nel Torinese è stato ritrovato il corpo senza vita del 65enne disperso da venerdì pomeriggio, vittima delle forti precipitazioni che hanno colpito il Piemonte. L'anziano era uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi. Frana in Valtellina: 150 sfollati Nel comune di Delebio, provincia di Sondrio sono state sfollate circa 150 persone a causa di una la frana provocata daldi Canargo in Valtellina a circa 900 metri sul Lesina provoacata dal. Sono intervenuti già in questi giorni la Protezione civile, i vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine, pronti a ...

