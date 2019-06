Maltempo | tragedia a Torino | trovato morto l’uomo disperso a Villarfocchiardo

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Un’unità cinofila da ricerca in superficie del Soccorso alpino e speleologico piemontese ha riil corpo senza vita dell’uomodalla giornata di ieri nei boschi a monte della frazione Vignassa, comune di). Il cane a cui era stata affidata l’area lungo il torrente a monte della borgata ha segnalato il ritrovamento e dopo poco tempo è giunto sul posto il suo conduttore. Il 65enne, residente a Villardora (), si era avventurato nei boschi intorno alle 15 di ieri alla ricerca dei propri occhiali smarriti il giorno precedente durante un’escursione alla ricerca di funghi. La salma è stata affidata ai carabinieri che si stanno occupando degli aspetti di polizia giudiziaria per accertare le cause dell’incidente. Il ritrovamento è stato possibile anche grazie alla collaborazione con i vigili del fuoco, il Soccorso alpino ...

