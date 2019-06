Maltempo sul Lago di Como | temporali e fulmini | tra poche ore la visita di Obama

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul Maltempo al Nord : rischio di grandine di grandi dimensioni - forti piogge e vento : Allerta Meteo – Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud è iniziata una potente ondata di caldo che la prossima settimana si estenderà alle regioni settentrionali e alle Alpi, ma proprio in queste aree sono ancora attesi fenomeni di maltempo anche intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti di Nord Italia, Paesi alpini, Nord dei Balcani, Germania meridionale, ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione al Maltempo sul Nord-Est : rischio di nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel pomeriggio di ieri ha colpito la Basilicata con violenti nubifragi e grandinate, la minaccia di fenomeni violenti continua. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un nuovo avviso, questa volta per il Nord-Est dell’Italia. Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Europa centrale e sudorientale (Nord-Est italiano incluso) principalmente per nubifragi e grandine di grandi ...

Maltempo : Veneto - sulle Dolomiti temporali già da stasera : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica a partire dalle 14 di oggi fino alle ore 8.00 di giovedì 20 giugno. Sull'area Dolomitica, infatti, oggi e domani sono previste crescenti condi

Maltempo - alluvioni e frane : le ripercussioni sociali sull’Italia e le previsioni dei prossimi eventi [MAPPE] : Un nuovo studio dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Irpi), pubblicato sulla rivista Earth-Science Reviews, propone un approccio innovativo per quantificare il rischio sociale da frana in Italia, ossia il rischio che questi eventi calamitosi pongono alla popolazione e alla società. L’approccio proposto permette di valutare in termini probabilistici la distribuzione spaziale e ...

Maltempo Lombardia : ripristinata viabilità sulla SS36 in provincia di Sondrio : E’ tornata regolare la viabilità lungo la SS36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’, in provincia di Sondrio, in seguito all’ondata di Maltempo che ha causato frane e l’esondazione di alcuni torrenti prossimi alla sede stradale. In particolare, smottamenti hanno interessato i territori comunali di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo, con caduta su strada di detriti di piccole dimensioni da località Corti, nel comune ...

Maltempo - Anas : “Proseguono le attività di ripristino della viabilità sulla SS36 - in provincia di Sondrio” : E’ stata ristabilita la viabilita’ lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” a Samolaco, in provincia di Sondrio, in seguito all’esondazione di un torrente prossimo alla sede stradale. L’esondazione ha causato l’allagamento della carreggiata per un tratto di alcune decine di metri che e’ stato ripulito una volta defluita l’acqua. Lo annuncia una nota diffusa oggi da Anas in cui ...

Maltempo - situazione drammatica sul Lago di Como : fuga in massa da Dervio - si teme cedimento della diga di Premana [FOTO e VIDEO LIVE] : Emergenza nel Lecchese a Dervio, soprattutto nelle vicinanze del corso del torrente Varrone, dove è in corso l’evacuazione di diverse abitazioni, per il timore del cedimento della diga di Premana. Disposta anche l’evacuazione delle scuole del paese. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità e dalle forse dell’ordine. La Prefettura ha invitato tutti i cittadini di Dervio a lasciare le abitazioni. La diga è in ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme Maltempo per l’Europa centrale : attenzione a nubifragi e grandine sul Nord Italia : Allerta Meteo – Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minaccia maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’Allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia Nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Un livello di ...

Tragedia sull’Himalaya : fallita la prima missione di recupero dei corpi - l’elicottero fermato dal Maltempo : Fallito il primo tentativo di recupero dei corpi di alcuni degli scalatori travolti da una valanga mentre cercavano di raggiungere la seconda vetta più alta dell’Himalaya indiano, nell’area del Nanda Devi, a 5.000 metri di altezza. Fonti dell’esercito, riporta l’agenzia di stampa IANS, hanno spiegato che l’elicottero dei soccorsi – impegnato nell’operazione “Daredevils” – ha dovuto rinunciare dopo ...

Maltempo Germania : forte pioggia sull’aeroporto di Francoforte - disagi : Tempo pazzo in Germania: mentre a Berlino la colonnina di mercurio tocca i 35 gradi, a Francoforte è stato l’aeroporto è stato aperto e chiuso ad intermittenza per una vera e propria tempesta di vento, pioggia e grandine che ha divelto alberi e che rende complicati gli atterraggi ed i decolli dallo scalo internazionale tedesco. Anche il traffico ferroviario nella zona di Francoforte registra notevoli ritardi e difficoltà. L'articolo ...

Maltempo - forti grandinate e piogge sul Salento : Maltempo, forti grandinate e piogge sul Salento Freddo, disagi e danni alle produzioni agricole si sono registrati in Puglia. Tra i Comuni più colpiti Ruffano, Parabita, Galatina, Sternatia e Poggiardo Parole chiave: Maltempo ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Maltempo residuo al Centro-Sud a inizio settimana - poi prevalenza di bel tempo sull’Italia : Mentre il Centro-Sud si prepara a vivere un weekend di forti temporali, lo sguardo va già alla prossima settimana. Con l’inizio oggi, 1 giugno, dell’estate Meteorologica, al Nord tornano bel tempo e temperature in aumento, ma la stessa cosa non vale per le regioni centro-meridionali. All’inizio della prossima settimana persisterà ancora un residuo maltempo, che occasionalmente interesserà anche le regioni settentrionali. Ecco allora i dettagli ...

Maltempo - fango e detriti sulla statale 751 : chiuso un tratto in zona Campobasso : A causa delle condizioni meteo avverse, la strada statale 751 ‘Fondovalle del Rivolo’ è provvisoriamente chiusa dal km 1,800 al km 8,100, tra Campobasso e Castropignano, in Molise. In località Oratino, la pioggia ha portato fango e detriti sul piano viabile. Il personale di Anas è presente sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il miglioramento delle condizioni ...

Maltempo : rimosso un tronco sul ponte all’altezza del Tiepido a Modena : Nel primo pomeriggio di oggi i tecnici della Regione e del Comune di Modena sono intervenuti sul Tiepido, all’altezza del ponte di via Gherbella, per rimuovere un tronco incastrato alla base del ponte stesso e facilitare il deflusso dell’acqua. Nel corso dell’attività di monitoraggio, tecnici e operatori si sono accorti che un tronco e diversi rami si erano accumulati nei pressi del ponte. Hanno quindi chiuso la strada e fatto intervenire un ...