Maltempo | scia di distruzione in Emilia Romagna dopo la tempesta | pomeriggio drammatico

Maltempo in Lombardia - fiumi esondati e frane : tra Lecchese e Bresciano 870 evacuati : La Lombardia si è trovata investita da una ondata di Maltempo che ha causato frane, smottamenti, allagamenti, danni alle coltivazioni, chiusure di strade e soprattutto ha portato a decidere...

Maltempo in Lombardia : emergenza ed esondazioni nel Lecchese - evacuazioni nel Bresciano : I violenti temporali della notte hanno generato esondazioni e costretto ad evacuazioni a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco: i torrenti Varrone e Pioverna sono esondati in numerose zone. Gravissimi i disagi in particolare a Premana, in alta Val Varrone e nella zona più a nord della Valsassina. Non si registrano al momento feriti. Maltempo da ieri anche nel Bresciano: oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per ...

Elezioni - i romani sfidano il Maltempo pur di votare : con ombrelli e sciarpe in coda ai seggi : ombrelli, sciarpe e anche code con diverse decine di minuti di attesa. Gli elettori romani, per poter svolgere il proprio dovere civico, hanno dovuto sfidare il maltempo che da ieri sera ha portato sulla Capitale un clima autunnale. Come confermano i dati diffusi dal Viminale, la percentuale dei votanti alle ore 12:00 era in linea con la precedente tornata elettorale per il Parlamento Europeo, nel 2014. Un dato confermato anche girando per i ...

Maltempo - nubifragio sul Bresciano : alberi sradicati e allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul Bresciano. Ad essere stata maggiormente colpita e’ stata la zona del Sebino e della Franciacorta. L’acqua e il vento hanno sradicato alberi e allagato autorimesse, cantine e strade. A Iseo si sono verificati allagamenti nella zona del centro storico, tra via Duomo e il lungo lago. Decine le richieste di intervento per i vigli del fuoco coadiuvati dai tecnici comunali e dalla ...

Maltempo nel Bresciano : due morti : Stefano Damiano Le vittime sono state travolte da un albero caduto. Si tratta di due fratelli, cittadini romeni di 48 e 42 anni Ancora vittime a causa del Maltempo. A Urago d'Oglio, piccolo comune nel Bresciano, due fratelli di origini romene di 48 e 42 anni, sono stati travolti dalla caduta di un albero mentre stavano pescando. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, anche lui di origini romene, che ha assistito alla scena ...

