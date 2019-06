Maltempo Reggio Emilia | Scandiano flagellata da un temporale “tropicale” | Ospedale

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Ilche ha colpito l’Romagna nel primo pomeriggio s’è particolarmente accanito in provincia di. Ad Albinea sono caduti 72mm di pioggia, ma l’area con più danni è stata quella didove sono caduti 43mm di pioggia e grandine con forti raffiche di vento. L’è allagato, TAC e radiologia fuori uso. Davvero spaventose le immagini della tempesta accompagnata da forti raffiche di vento:inRomagna, grandinata “tropicale” a: immagini impressionanti VIDEO, le impressionanti immagini della grandinata diVIDEO Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articoloda un ...