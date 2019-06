Maltempo | Milano | rientrata seconda esondazione del Seveso

Maltempo - esonda il Seveso a Milano : allagamenti in città. FOTO : Maltempo, esonda il Seveso a Milano: allagamenti in città. FOTO A causa dei forti temporali, il fiume ha rotto gli argini due volte nel giro di poche ore. A tratti, oltre alla pioggia battente, nel capolugo lombardo ha anche grandinato: allagati tombini e cantine. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco. GLI ...

Maltempo : un morto a Torino - grandine a Milano - esonda il Seveso : Claudio Carollo Il corpo di un 65enne è stato ritrovato nel Torinese, era disperso da venerdì, mentre a Milano si è salvata una donna rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato. Una violenta ondata di Maltempo ha sorpreso per intensità tutto il Nord Italia. Nel Torinese è stato ritrovato il corpo senza vita del 65enne disperso da venerdì pomeriggio, vittima delle forti precipitazioni che hanno colpito il Piemonte. ...

Maltempo - situazione critica a Milano : nuova esondazione per il Seveso - allarme anche per il Lambro : Seconda esondazione del Seveso, stamani nel giro di poche ore, nel quartiere Niguarda di Milano, a causa delle pioggia caduta sulla citta’ e sull’hinterland. L’assessore comunale Mario Granelli ha fatto sapere su Faceboke che la seconda ondata, avvenuta attorno alle 11.15, e’ stata piu’ forte della prima e che lo scolmatore, che ha la funzione di diminuire la portata di piena del fiume prelevandone una parte, ...

Maltempo - a Milano esonda il Seveso : salva donna intrappolata in auto : Maltempo, a Milano esonda il Seveso: salva donna intrappolata in auto Il Nord è alle prese con una perturbazione che ha portato pioggia e anche grandine. In Valtellina 150 persone evacuate per allarme frane. Nel Torinese morto un uomo che risultava disperso da ieri e chiusi 18 km dell’autostrada per Aosta Parole ...

Maltempo estremo al Nord - temporali come “bombe” in Lombardia : nubifragi - grandine e freddo - Milano allagata [LIVE] : Si intensifica il Maltempo che sta colpendo la Lombardia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nei dintorni di Bergamo, dove la temperatura è crollata addirittura a +13°C e sono caduti 104mm di pioggia ad Ambivere e 90mm a Mapello. Nella Brianza e a Milano gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto 97mm a Monza, 92mm a Villasanta, 88mm a Nova Milanese, 80mm a Milano San Leonardo, 76mm a Vimodrone e Cinisello Balsamo. Alle 11.15 ...

Maltempo - nubifragio su Milano. Si salva donna intrappolata in un sottopasso. Un morto nel Torinese : Dopo il nubifragio sul capoluogo piemontese, oggi temporali e grandine su Lombardia, Triveneto, Emilia e sulle regioni adriatiche del centro. Miglioramento atteso in serata, temperature in lieve calo

Maltempo - situazione critica al Nord : un morto a Torino - salvataggi a Milano. Allerta Meteo per altre 18 ore : Subito dopo il Solstizio d’Estate, s’è scatenato il Maltempo più estremo sul Nord Italia come ampiamente previsto nei giorni scorsi. I primi violenti temporali hanno colpito Torino nel pomeriggio di ieri, provocando purtroppo un morto a Vignassa, nel territorio comunale di Villarfocchiardo. Stamattina il Maltempo è esteso su gran parte del Nord. I temporali più forti stanno colpendo Milano e la Brianza: sono già caduti 80mm di ...

