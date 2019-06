Maltempo | i Verdi | “in Europa il tema climatico è una priorità | l’Italia resta sorda

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) “Grandine che ricopre i campi e le strade come se fosse neve dopo che un’ora prima la temperatura era a 35 gradi, è accaduto in Basilicata come in Piemonte, fiumi che straripano e città allagate, mentre ieri il consiglio d’convocato per raggiungere un accordo sulla questione clima fallisce per l’opposizione dei paesi di Visegrad che sono gli alleati di Salvini”. Lo dichiara il coordinatore nazionale deiAngelo Bonelli che aggiunge.”Non smetterò mai di dirlo: il governo italiano odia il futuro, troppo preso a difendere gli egoismi e a supportare la propaganda elettorale di Salvini, non c’è nessun assunzione di responsabilità riguardo alla crisi climatica che stiamo vivendo e proprio alcuni giorni fa la commissione europea ha richiamatoperché il suo piano clima energia non rispetta gli obiettivi su energie rinnovabili, riduzione gas serra e ...

FilippoPucci95 : Spighe ancora verdi e trebbiatura del grano in ritardo a causa del maltempo. #maltempo #agricoltura #marche… -