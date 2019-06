Maltempo estremo al Nord | temporali come “bombe” in Lombardia | nubifragi | grandine e

Meteo estremo - freddo e Maltempo anche in Sardegna : forti grandinate nel nuorese - paesaggi invernali : Abbondante grandinata nel nuorese . L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna , con il vento di maestrale sino a 60 chilometri orari e temperatura che si sono abbassate anche di 5-6 gradi sta creando alcuni disagi nell’interno dell’isola e in particolare nei centri limitrofi a Nuoro. Chicchi di grandine sono piovuti a Orgosolo, Fonni e Desulo. paesaggi o invernale sulla strada provinciale 7 Fonni-Desulo che ...

Meteo estremo : linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e Belluno a causa del Maltempo : La linea ferroviaria che da Vittorio Veneto porta a Belluno e’ rimasta bloccata stasera a causa della caduta di un albero per il maltempo che imperversa sulla zona. L’incidente, ha causa to lo stop temporaneo di un convoglio con 65 passeggeri. La circolazione e’ ripresa regolarmente dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato i binari. L'articolo Meteo estremo : linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e ...

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà Maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...