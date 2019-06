Maltempo | esonda il Seveso a Milano | allagamenti in città FOTO

Maltempo : un morto a Torino - grandine a Milano - esonda il Seveso : Claudio Carollo Il corpo di un 65enne è stato ritrovato nel Torinese, era disperso da venerdì, mentre a Milano si è salvata una donna rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato. Una violenta ondata di Maltempo ha sorpreso per intensità tutto il Nord Italia. Nel Torinese è stato ritrovato il corpo senza vita del 65enne disperso da venerdì pomeriggio, vittima delle forti precipitazioni che hanno colpito il Piemonte. ...

Maltempo - situazione critica a Milano : nuova esondazione per il Seveso - allarme anche per il Lambro : Seconda esondazione del Seveso, stamani nel giro di poche ore, nel quartiere Niguarda di Milano, a causa delle pioggia caduta sulla citta’ e sull’hinterland. L’assessore comunale Mario Granelli ha fatto sapere su Faceboke che la seconda ondata, avvenuta attorno alle 11.15, e’ stata piu’ forte della prima e che lo scolmatore, che ha la funzione di diminuire la portata di piena del fiume prelevandone una parte, ...

Maltempo - a Milano esonda il Seveso : salva donna intrappolata in auto : Maltempo, a Milano esonda il Seveso: salva donna intrappolata in auto Il Nord è alle prese con una perturbazione che ha portato pioggia e anche grandine. In Valtellina 150 persone evacuate per allarme frane. Nel Torinese morto un uomo che risultava disperso da ieri e chiusi 18 km dell’autostrada per Aosta Parole ...

Maltempo - allerta a Milano : rientrata esondazione del Seveso : Questa mattina, pochi minuti prima delle 10, a seguito di forti temporali si è verificata una piccola esondazione del Seveso, rientrata alle 10:15. Resta comunque alta l’attenzione per la possibilità di una seconda ondata di piena dovuta alle piogge a carattere temporalesco che proseguono a nord di Milano: lo rende noto il Comune, specificando che in questo momento è chiusa la viabilità tra viale Fulvio Testi, viale Sarca e viale Suzzani. ...

Maltempo in Lombardia - fiumi esondati e frane : tra Lecchese e Bresciano 870 evacuati : La Lombardia si è trovata investita da una ondata di Maltempo che ha causato frane, smottamenti, allagamenti, danni alle coltivazioni, chiusure di strade e soprattutto ha portato a decidere...

Maltempo - RISCHIO 'VAJONT' PER DIGA VALVARRONE/ Lecco - 800 evacuati e fiumi esondati : MALTEMPO in Lombardia, RISCHIO 'VAJONT' per la DIGA sulla VALVARRONE: frane e fiumi esondati nel Lecchese e sul lago di Como: strade allagate

Emergenza Maltempo in Lombardia : fiumi esondati - case e aziende evacuate : fiumi esondati a causa dei temporali degli ultimi giorni: quasi mille evacuati in provincia di Lecco. Chiesto lo stato di...

Maltempo in Lombardia - esondazioni nel Lecchese : case evacuate a Primaluna e Dervio. FOTO : Maltempo in Lombardia, esondazioni nel Lecchese: case evacuate a Primaluna e Dervio. FOTO Emergenza in provincia di Lecco a causa dei violenti temporali della scorsa notte . Alcune abitazioni e ditte sono state evacuate a Primaluna e Dervio a seguito dell'esondazione, avvenuta in diversi punti, dei torrenti Varrone e Pioverna. ...

Dervio e Premana - allarme per la diga di Pagnona : torrenti esondati per il Maltempo - mille gli sfollati : Scuole evacuate, interrotti gli esami di terza media. Treni bloccati tra Lecco e Chiavenna. In Valtellina tre frane sono cadute sulla Statale 36. Mobilitazione generale di Vigili del fuoco e Protezione civile

Maltempo in Lombardia - fiumi e laghi esondati : chiuso il lungolago di Como - la grandine devasta i campi : L'Italia settentrionale nella morsa del Maltempo. Nelle ultime ore, la maggior parte delle regioni settentrionali del nostro paese sono state colpite da violenti piogge e grandinate, che hanno...

Maltempo - emergenza a Lecco. Esondano i torrenti - case evacuate e treni fermi. Coldiretti : “Coltivazioni devastate” : emergenza Maltempo a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco. I violenti temporali della scorsa notte hanno causato diverse esondazioni dei torrenti Varrone e Pioverna. A Dervio, sono state evacuate diverse abitazioni, aziende e anche un campeggio per il timore del cedimento di uno sbarramento di acque a monte. È in corso anche l’evacuazione delle scuole del paese. Molti disagi anche in alta Val Varrone nella zona più a nord ...

Maltempo : frane ed esondazioni nel Lecchese - evacuazione a Dervio : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Emergenza Maltempo in provincia di Lecco. La scorsa notte alcuni Comuni nel Lecchese sono stati colpiti da un forte temporale e a Premana, Primaluna e Dervio, investiti da frane, smottamenti ed esondazioni del torrente Varrone, alcune case e aziende sono state evacuate.

