Maltempo | devastante grandinata a Modena | auto e finestre distrutte | vento a 110km h

(Di sabato 22 giugno 2019) Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a +17°C in pieno giorno dopo una massima giornaliera di +27°C raggiunta in tarda mattinata. Laè stata davvero violenta, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, al punto da distruggere numerosi parabrezza dimobili edi varie palazzine. La tempesta è durata un quarto d’ora e sono caduti chicchi di grandine grandi come noci. Quindici persone sono finite nei pronto soccorso dei due ospedali di ...

