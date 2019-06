Maltempo | 65enne ritrovato morto lungo un fiume nel Torinese A Milano esonda il Seveso

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta perzioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, undisperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è statoil torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A, invece, ilha tracimato due volte, provocando allagamenti in ampie zone del capoluogo lombardo. Rischio frane in Valtellina, mentre anche in Toscana scatterà l’allerta meteo dalle 13 di sabato. Torino,corpo di unscomparso da venerdì Ilha già fatto la sua prima vittima nella provincia di Torino. Ilil cui corpo è statola riva di unnei boschi di Villarfocchiardo, colpiti nei giorni scorsi dai violenti ...

