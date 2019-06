Malore per l' ex allenatore Simoni | il «tecnico gentiluomo» è grave

Gigi Simoni - Malore per l’ex allenatore di Inter e Genoa : è grave : Gigi Simoni, malore per l’ex allenatore di Inter e Genoa: è grave È ricoverato in terapia intensiva a Cisanello di Pisa. Si è sentito male nella sua abitazione. In carriera ha allenato, tra le altre, Genoa e Inter Parole chiave:

Shock calcio - Malore per Gigi Simoni : è in gravi condizioni : Shock nel mondo del calcio nelle ultime ore, Gigi Simoni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa, 80 anni ha accusato un malore nella sua abitazione a Pisa ed è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Presenti anche i familiari ed i parenti stretti, l’ex allenatore di Inter e Genoa ha guidato tantissime squadre, gli ultimi incarichi sono stati da dirigente ...

Gigi Simoni - Malore per l’ex allenatore : è grave : Gigi Simoni, malore per l’ex allenatore: è grave È ricoverato in terapia intensiva a Cisanello di Pisa. Si è sentito male nella sua abitazione. In carriera ha allenato, tra le altre, Genoa e Inter Parole chiave:

Caldo - Malore per 2 escursionisti sui Monti Lepini : salvati dai carabinieri : Partiti ieri pomeriggio per un’escursione in solitaria sui Monti Lepini, nei pressi di Colleferro, a causa del forte Caldo hanno perso l’orientamento e non sono riusciti a tornare alla loro auto. Due uomini romani, di 59 e 52 anni, sono stati rintracciati, dopo 6 ore di ricerche, dai carabinieri della Compagnia di Colleferro unitamente al personale della protezione civile di Carpineto Romano e a tre squadre del Soccorso Alpino di ...

Il bambino è morto in piscina a Mirabeach probabilmente per un Malore : Il pomeriggio tragico di Mirabeach. È stato subito ribattezzato così l'episodio che ha visto ieri un bambino di 4 anni, di Castrocaro, morire annegato in una piscina del parco acquatico di Mirabilandia. La tragedia è accaduta alle 15,30 ma se ne ha avuta notizia solo a sera. Il bambino, di cui non si conosce ancora il nome, è stato visto riverso nell'acqua ed è subito scattato l'allarme e sono subito stati portati i primi soccorsi come scrive ...

Malore per Angela Merkel - trema mentre accoglie Zelensky. : Malore per Angela Merkel: la cancelliera tedesca è colta da tremori durante una cerimonia ufficiale a Berlino. A fianco del presidente ucraino Zelensky, in attesa di una parata militare sotto… L'articolo Malore per Angela Merkel, trema mentre accoglie Zelensky. proviene da Essere-Informati.it.

Malore per Angela Merkel - colpita da improvviso tremore durante cerimonia ufficiale : Lieve Malore per la cancelliera tedesca Angela Merkel. Mentre era in piedi ad ascoltare l'inno nazionale a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella Cancelleria a Berlino, per diversi minuti ha iniziato a tremare vistosamente. Si sarebbe trattato di una crisi di disidratazione dovuta al caldo mentre era in attesa sotto il sole a una temperatura di circa 30 gradi.Continua a leggere

In ospedale per un Malore - si sveglia e aggredisce chiunque : Salvatore Di Stefano Soltanto l'intervento dei carabinieri ha messo fine alla furia dell'uomo E' stato portato in ospedale per un malore ma, dopo essersi ripreso, ha aggredito chiunque gli capitasse a tiro fra pazienti, medici ed infermieri. La vicenda, accaduta a Fermo domenica scorsa, è stata raccontata dal Resto del Carlino. Il protagonista è un giovane che è stato trovato da un passante per strada, accasciato al suolo: immediata ...

Malore in montagna : il cane non lo abbandona per un istante fino all'arrivo dei soccorsi : Un alpinista è stato colto da un Malore in quota, nella zona dell'Unghiasse, una montagna delle Alpi di Lanzo e dell'Alta...

Giallo a San Cipirello - ipotesi omicidio o Malore per un uomo trovato morto : omicidio o malore? Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di Nunzio Agnello, il quarantunenne con disturbi psichiatrici trovato morto ieri mattina dal fratello Giuseppe sul marciapiede davanti al portone del civico 62 di via Quattro Novembre, a San Cipirello, in provincia di Palermo. Il corpo era nascosto alla vista dei passanti da un muretto. Il sostituto procuratore di turno ha disposto l’esame per capire se le ferite al volto siano ...

Torino. Muore per un Malore Clemente Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia : Mondo dell’imprenditoria piemontese in lutto. Durante la partita annuale in famiglia Agnelli all’Allianz Stadium è morto per un malore Clemente

Morgan - sfratto rinviato per motivi di salute dopo un Malore : Al cantante è stato prescritto riposo assoluto e per il momento resta nella sua casa di Monza pignorata dal Tribunale

Belmonte Chiavelli (PA) : soccorso operaio forestale colto da Malore [GALLERY] : Tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano in azione stamattina nella borgata palermitana di Belmonte Chiavelli (PA) per recuperare un operaio forestale che era stato colto da malore in una zona impervia. L’uomo, G.P., 54 anni, di Misilmeri, stava lavorando alla pulizia di un terreno demaniale insieme ad altri operai in località Bosco Saccone quando ha perso i sensi. I suoi compagni hanno chiamato la centrale del 118 che ha ...

Alain Delon in ospedale/ Ricoverato per un Malore : dolori alla testa e nausea : Alain Delon Ricoverato in ospedale in seguito ad un malore: l'attore avrebbe accusato un forte mal di testa e nauesee. Ecco come sta.