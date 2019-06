Makkox | “Coi vecchi politici mi divertivo tanto | con questi mi diverto troppo”

wired

(Di sabato 22 giugno 2019)(foto: Giacomo Maestri) Da poco meno di 50 anni, il Premio di satira politica di Forte dei Marmi premia l’eccellenza degli scrittori, umoristi, giornalisti, disegnatori e comici d’Italia: dalla prima edizione in Versilia sono passati Achille Campanile, Cesare Zavattini, Roberto Benigni, Zerocalcare, Leonardo Sciascia e tanti altri nomi della crème della nostra produzione culturale. E da quest’anno l’appuntamento raddoppia con una manifestazione in programma dal 9 al 13 luglio prossimi, il Festival di satira politica. Tra i tanti ospiti della kermesse ci sarà anche, al secolo Marco Dambrosio, disegnatore, fumettista, autore televisivo (in onda su La7 con Propagande Live, al fianco di Zoro) e superstar dell’umorismo. A lui abbiamo chiesto di raccontarci un po’ del suo lavoro, e come vede il paese che disegna ogni giorno. Iniziamo con la ...

