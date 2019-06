Lo scudetto se lo prende Venezia | asfaltata la Dinamo Sassari in Gara-7 | poker tricolore

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019) La squadra lagunare si impone in-7 con il punteggio di 87-61, conquistando così il quartodella propria storia L’Umana Reyerè campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia, la formazione lagunare si impone in-7 contro, conquistando così lo. Al PalaTaliercio finisce 87-61 per i padroni di casa, che sfruttano la serata magica di Bramos (22), Haynes (21), Daye (13), Watt (10). Laparte subito in discesa per gli uomini di coach Walter De Raffaele, che chiudono il primo parziale avanti di quattro punti. La forbice si allarga prima dell’intervallo lungo, con i padroni di casa che allungano sul +9 (39-30). L’avvio di ripresa è nelle mani di Bramos, che segna 11 punti di fila e portasul +18, chiudendo così di fatto l’incontro. Nell’ultimo quarto, Pozzecco prova a rianimare ...

