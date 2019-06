Lo psichiatra che ha rubato la vita al paziente | ha preso possesso della sua villa dove

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Un romanzo. Un film. Una serie tv. Può diventare qualsiasi cosa, questa storia raccontata dall’editorialista Joe Nocera e ripresa dai giornali di mezzo mondo. È il soggetto perfetto, se ne potrebbe innamorare Woody Allen, anzi, come molti hanno fatto notare, qualcosa di simile lo ha già raccontato in uno dei suoi film. Ma c’è da scommettere che anche gli sceneggiatori di Black Mirror andrebbero in ‘brodo di giuggiole’. “Quando loruba ladel“. E non in senso astratto. Capita che un giorno, l’editorialista del New York Times, Joe Nocera, s’imbatte in quello che crede essere il giardinieresupervicino alla quale si è appena trasferito. Capita poi che “il giardiniere” lo inviti a cena. Siamo negli Hamptons, Long Island, location perfetta per una storia come questa. Ricconi, case favolose, la ...

