Lo psichiatra che aveva rubato al suo paziente vita | soldi e ville dove

Noa - la neuropsichiatra : “Anche in Italia per i suoi disturbi risposte insufficienti. Solo un ragazzo su 3 arriva a terapia” : “Accade ogni giorno, anche in Italia, quello che è accaduto negli anni a Noa Pothoven”, la ragazza di 17 anni che alla fine si è lasciata morire di fame e di sete perché non riusciva a sopportare la depressione e lo stress post traumatico causati dalle violenze subite quando di anni ne aveva 11 e che l’avevano condotta anche all’anoressia. La ragazzina aveva denunciato nel suo libro Vincere o imparare che nei Paesi Bassi non ci sono strutture ...