LIVE Spagna-Polonia 3-0 | Europei Under21 in DIRETTA | Ceballos sfiora il poker

Italia-Belgio Under 21 1-0 LIVE - Barella porta in vantaggio gli azzurrini - tris della Spagna! : Italia-Belgio Under 21 live – Il giorno della verità. Impresa o fallimento? Gli azzurrini ci provano, ma non dipende solo da loro. Battere il Belgio è l’imperativo, attendere risultati positivi dagli altri campi la speranza. Il rischio biscotto è alto, ma per rimanere concentrati è necessario pensare soltanto, almeno inizialmente, a fare bottino pieno, evitando gli errori di imprecisione della gara contro la Polonia. Formazioni ...

LIVE Spagna-Polonia 3-0 - Europei Under21 in DIRETTA : primo tempo impressionante della Rojita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DALLE ORE 21.00 L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni RISULTATI primo tempo Spagna-Polonia 3-0 Italia-Belgio 1-0 Verdetti a fine primo tempo: Spagna qualificata, Italia seconda, Polonia eliminata. 21.48 Termina il primo tempo. Spagna-Polonia 3-0. Al momento gli iberici sono qualificati, hanno letteralmente ...

LIVE Spagna-Polonia 3-0 - Europei Under21 in DIRETTA : Fabian Ruiz firma il tris che condanna l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DALLE ORE 21.00 L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 42′ Ora l’Italia, che peraltro sta ancora pareggiando con il Belgio, dovrebbe sperare in un gol della Polonia. 39′ 3-0 SPAGNA. Questa volta, dopo due traverse, Fabian Ruiz colpisce con un perfetto sinistro da fuori area, imparabile. Un ...

LIVE Spagna-Polonia 0-0 - Europei Under21 in DIRETTA : Furie Rosse subito pericolose in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DALLE ORE 21.00 L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 10′ Cross rasoterra di Olmo, Fornals di piatto non inquadra la porta. Ma il gol sembra davvero nell’aria… 9′ SPAGNA SCATENATA! Si prova Fabian Ruiz con un sinistro a giro dal limite: alto di poco! La Rojita vuole il ...

LIVE Spagna-Polonia - Europei Under21 in DIRETTA : l’Italia spera in un successo delle Furie Rosse con 1 o 2 gol di scarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tentativo di impresa dell’Italia-Le classifiche e i gironi degli Europei U21 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Polonia, terza giornata del Gruppo A degli Europei Under 21 di calcio 2019, che si svolgerà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 21.00. Il direttore dell’incontro sarà lo scozzese Bobby Madden, che verrà assistito dai connazionali Francis ...

LIVE Spagna-Belgio Under21 2-1 - Europei 2019 in DIRETTA : Fornals la decide allo scadere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime sfide di questo Europeo under 21. Furie Rosse che restano in corsa per il passaggio del turno grazie ad una vittoria arrivata allo scadere con la rete di Fornals. Belgio eliminato. FINISCE QUI!! Spagna-Belgio 2-1. 94′ Non riesce a trovare un’opportunità il Belgio. 93′ Olmo la mette sul fondo dalla distanza. 93′ ...

LIVE Spagna-Belgio Under21 1-1 - Europei 2019 in DIRETTA : splendido gol di Dani Olmo - pareggia Bornauw : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37′ Ci riprovano con la sponda i belgi, il portiere iberico esce bene. 36′ Lukebakio è l’uomo più attivo per il Belgio. Conquista ora un corner. 34′ Che parata di De Wolf!!! Gran giocata di Soler che appoggia a Ceballos, il tiro di prima va addosso al portiere belga. 32′ Che giocata della Spagna! La palla arriva a Dani Ceballos che in area difende palla e va al ...

LIVE Spagna-Belgio Under21 1-0 - Europei 2019 in DIRETTA : splendido gol di Dani Olmo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Ci prova da lontanissimo Ceballos, palla che va a lato. 10′ Sbaglia tanto il Belgio, conquista una buona punizione Ceballos. 9′ Questa volta sfondano dalla sinistra gli iberici: palla per Mayoral che di prima intenzione di mancino sfiora la traversa. 8′ Spagna che continua a premere, Belgio che deve reagire a questo inizio prepotente dei vice campioni d’Europa ...

LIVE Spagna-Belgio Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : Furie Rosse costrette a vincere per continuare a sperare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata per il Girone A degli Europei under 21 di calcio. A Reggio Emilia oggi è dentro-fuori: si affrontano Spagna e Belgio, entrambe sconfitte all’esordio. Reduci da un ko cocente, le due squadre hanno solo un risultato, la vittoria, per continuare a coltivare ambizioni di qualificazione alle semifinali (e di pass olimpico). Gli ...