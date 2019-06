LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | l’Italia si gioca il medagliere con sciabola

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alladella sesta ed ultima giornata deglidi. Si chiude la rassegna continentale di Dusseldorf e a far calare il sipario saranno le prove a squadre dellamaschile e della spada femminile. L’Italia, finora, è stata molto deludente con le gare a squadre, raccogliendo solamente due bronzi con i due quartetti del fioretto. Questo ha portato al sorpasso nelsia della Russia (ormai difficilmente raggiungibile) sia della Francia. Chiudere al terzo posto sarebbe una delusione e per evitarlo servirà una grande prestazione in quest’ultima giornata. Grande attesa per lamaschile, perchè il quartetto (Luca Curatoli, Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè) è ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: il Dream Team del fioretto femminile sfiderà in semifinale la Russia. Spadisti fuori… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: spadisti eliminati ai quarti dall’Ungheria. Il Dream Team del fioretto femminile sfid… - usatoscherma : RT @zazoomnews: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: il Dream Team del fioretto femminile sfiderà in semifinale la Russia. Spadisti fuori… -