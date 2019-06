LIVE Repubblica Democratica del Congo-Uganda 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i

LIVE Repubblica Democratica del Congo-Uganda - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : i Leopardi sfidano le Gru : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione di porterà Al Cairo, in Egitto, per una nuova giornata di gare della Coppa d’Africa di calcio 2019, che dopo le emozioni della partita inaugurale di ieri vedrà affrontarsi quest’oggi due compagini molto agguerrite come Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I primi, soprannominati ...

LIVE Italia-Repubblica Dominicana 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Le azzurre avanti anche nel secondo set : 16-13 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaZoppas di Conegliano, di fronte al proprio pubblico andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo il tris messo a segno settimana scorsa in Polonia. La nostra Nazionale vuole proseguire nella sua striscia trionfale e cerca un nuovo successo per inseguire con ...

LIVE Italia-Repubblica Dominicana volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurre per continuare a vincere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaZoppas di Conegliano, di fronte al proprio pubblico andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo il tris messo a segno settimana scorsa in Polonia. La nostra Nazionale vuole proseguire nella sua striscia trionfale e cerca un nuovo successo per inseguire con ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-8 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Azzurri schiantati dai cechi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-8 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Azzurri schiantati dai cechi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-5 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Azzurri che provano a limitare i danni : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-5 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : i cechi dilagano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-3 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : i cechi scappano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-1 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il secondo periodo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-1 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : cechi avanti a fine primo tempo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il match - serve l’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : ennesima sfida impossibile per gli azzurri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...