oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14: Ora le due serie più lente degli 800 stile libero femminile e maschile 12.13: Questi i finalisti dei 50 rana uomini: Gomes Junior, Peaty, Lima, Martinenghi, Siladij, Koseki, Andrew, Kamminga 12.12: Peaty vince in 26″64, Scozzoli chiude quarto in 27″49 ed è fuori dalla finale A, peccato ma non è lo Svozzoli vero quello che si sta vedendo qui a Roma 12.11: Gran tempo di Martinenghi che fa segnare il personale con 26″85, alle sdpalle di Gomes Junior (26″64) 12.10: Felipe Lima vince la quarta batteria con il tempo di 26″75, gran tempo, davanti a Silafji e Koseki 12.08: Il francese Viquerat si impone nella terza batteria in 28″16 che è il miglior tempo per ora 12.07: Matteo Zampese con 28″72 si impone nella terza batteria 12.06: Ponga si aggiudica la seconda batteria in 28″59 12.05: Il ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Settecolli 2019 in DIRETTA: sabato 22 giugno Pilato non si ferma più: straordinaria nei 50 rana! Panzier… - zazoomnews : LIVE Nuoto Settecolli 2019 in DIRETTA: sabato 22 giugno irrompono Paltrinieri e Panziera 50 rana da finale mondiale… - franbellino : LIVE Nuoto, Settecolli 2019 in DIRETTA: 21 giugno, Quadarella travolgente: personale nei 1500! Detti trionfa nei 40… -