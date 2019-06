LIVE Nuoto | Settecolli 2019 in DIRETTA | sabato 22 giugno | Pilato non si ferma più

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00: BENEDETTAOOO!!! 30″12 NELLA BATTERIA DEI 50 RANA! Che fenomeno questa ragazza giovanissima!!!!! E’ record italiano juniores, ragazze e cadette 11.58: La tedesca Kroniger con 32″97 vince la prima batteria dei 50 rana donne 11.56: C’è solo Miressi per l’Italia in finale: delusione per Condorelli. Questi i finalisti: Chierighini, Spajari, Correia, Shevtsov, Santos, Miressi, Metella, Mignon 11.56: Miressi è in finale ma Chierighini fa segnare il miglior tempo assoluto con 48″38. Fuori Dotto e Orsi 11.54: Non è ancora il Miressi dei tempi migliori: è terzo in 48″92, vincono a pari merito Shevtsov e Correia in 48″66. Male Condorelli con 49″13, virtualmente fuori dalla finale 11.52: Il brasiliano Spajari domina la settima batteria con 48″60, ottimo tempo, davanti a ...

